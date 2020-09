Temptation Island, chi è Antonio Giungo: età, foto, lavoro

Antonio Giungo è uno dei concorrenti di Temptation Island 2020 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Antonio Giungo e la sua Nadia sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 in versione Nip condotto da Alessia Marcuzzi. I due stanno insieme da 1 anni e nove mesi, ma i problemi non mancano, complici i 10 anni di differenza di età (32 anni lui, 22 lei): Antonio accusa Nadia di essere viziata, che a sua volta si sente incompresa. Conosciamolo intanto più da vicino.

Leggi anche –> Temptation Island, chi è Carlotta Dell’Isola: età, foto, lavoro, curiosità

Leggi anche –> Temptation Island 2020: il cast, le coppie e dove si trova il villaggio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Antonio Giungo

Antonio Giungo, classe 1988 (non è dato conoscere la data esatta), è originario di Reggio Emilia. Le informazioni sulla sua famiglia sono al momento top secret, mentre sappiamo che da qualche anno lavora nell’ambito dell’organizzazione di eventi, motivo per cui viaggia spesso a Ibiza. Attualmente fa parte della società Great Events, mentre fino a qualche anno pare abbia gestito le serate all’ex Vr33 club di Reggio Emilia. Nel video di presentazione del programma si definisce “uno con la testa sulle spalle”.

Antonio e Nadia hanno deciso di partecipare a Temptation Island per capire se la differenza di età sia solo un piccolo ostacolo da superare per vivere finalmente a pieno il loro amore o uno scoglio insuperabile. “Sto con Nadia da un anno e nove mesi e sono più grande di lei di 10 anni – ha detto il Nostro -. Sono stato io a chiamare Temptation Island perché, anche se la amo, ho bisogno di capire se è la ragazza giusta, per me, per costruirci un futuro assieme”.

Leggi anche –> Temptation Island, chi sono Sofia e Amedeo: la loro storia

Leggi anche –> Temptation Island, chi sono Serena e Davide: la loro storia

EDS