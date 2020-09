Temptation Island, chi è Carlotta Dell’Isola: età, foto, lavoro, curiosità

Carlotta Dell’Isola forma con Nello Sorrentino una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Carlotta Dell’Isola è una delle fidanzate dell’edizione 2020 di Temptation Island, il programma condotto da Alessia Marcuzzi. Segni particolari: lunghi capelli biondi, appassionata del suo lavoro e in fissa col mondo della moda, alla primissima esperienza televisiva assieme al fidanzato Nello. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Carlotta Dell’Isola

Carlotta Dell’Isola è nata ad Anzio, vicino Roma, il 24 febbraio 1993, sotto il segno dei Pesci. Dell’infanzia e adolescenza di Carlotta non si hanno moltissime informazioni, ma dopo il diploma ha scelto di iscriversi all’Università e contemporaneamente ha cominciato a lavorare. Attualmente pare sia impiegata presso l’outlet La Fenice di Anzio.

Per il resto, Carlotta Dell’Isola è legatissima al padre, amministratore della Udi Yatch, società che si occupa di barche di lusso, e dal 2014 condivide la sua vita con Nello (anche sui social). I due partecipano a Temptation Island è perché lei vorrebbe sposarsi mentre per lui basterebbe la convivenza. Carlotta ama molto anche viaggiare e scoprire posti sempre nuovi (preferibilmente in barca) e ha uno splendido rapporto anche con sua sorella. Le piace inoltre il calcio (tifa per la Lazio) e la musica (cantante preferito: Tiziano Ferro).

EDS