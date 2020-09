Temptation Island, chi è Alberto Maritato: età, foto, lavoro, curiosità

Alberto Maritato e la sua Speranza sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Alberto Maritato e Speranza Capasso sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 in versione condotto da Alessia Marcuzzi. La loro è una storia molto solida che va avanti da ben 16 anni. I due stanno insieme da quando erano appena adolescenti, ma non hanno ancora capito se sono davvero fatti l’uno per l’altra per il resto della vita. Conosciamo intanto Alberto più da vicino.

Leggi anche –> Temptation Island, chi è Speranza Capasso: età, foto, curiosità

Leggi anche –> Temptation Island 2020: il cast, le coppie e dove si trova il villaggio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Alberto Maritato

Alberto Maritato ha 32 anni (classe 1987, è nato il 21 ottobre sotto il segno della Bilancia) ed è originario di Marigliano, in provincia di Napoli, dove la sua famiglia è proprietaria di una macelleria. Faccia da bravo ragazzo, grande appassionato di cucina tanto da essere diventato un vero e proprio chef, è titolare di ben tre ristoranti.

L’altra sua grande passione è il calcio. Il giovane cuoco napoletano gioca nel Virtus Goti nel ruolo di difensore, e in precedenza ha militato in altre squadre come la Salernitana, la Paganese, il Brindisi e il Vittoria, solo per citarne alcune. Per il resto, gli piace viaggiare e scoprire posti nuovi ed è anche un grande amante degli animali.

Per Alberto Maritato questa rappresenta la sua primissima esperienza in un programma televisivo, come ha spiegato nel video di presentazione, ed è stato proprio lui a decidere di voler partecipare al programma, ammettendo che nonostante sia fidanzato con Speranza dal lontano 2004, non riesce a immaginarsi un futuro con lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @alberto_maritato in data: 29 Ago 2020 alle ore 1:47 PDT

Leggi anche –> Temptation Island, chi è Anna Ascione: età, foto, lavoro

Leggi anche –> Temptation Island, chi è Antonio Giungo: età, foto, lavoro

EDS