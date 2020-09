Stasera in tv, Live Non è la D’Urso: le anticipazioni del 13...

Stasera in tv, Live Non è la D’Urso: le anticipazioni del 13 settembre. Andrà in onda questa sera su Canale 5 la prima puntata della terza stagione del programma televisivo.





Appuntamento questa sera con Barbara D’Urso su Canale 5. I telespettatori più appassionati potranno assistere in prima serata alla prima puntata della nuova stagione del programma. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni di questa sera.

Stasera in tv, Live Non è la D’Urso: tutte le anticipazioni della puntata del 13 settembre, in onda questa sera su Canale 5

Torna il seguitissimo programma di Canale 5, giunto alla sua terza edizione. Alla guida, come di consueto, Barbara D’Urso, che intratterrà il proprio pubblico con le interviste e i talk show sugli argomenti più accattivanti e i protagonisti delle pagine di gossip.

Durante questa prima serata, gli spettatori potranno assistere ad una esclusiva intervista a Fabrizio Corona, nuovamente in tv dopo un anno e mezzo dal suo ultimo arresto. Non mancheranno inoltre, Gina Lollobrigida e il suo assistente personale Andrea Piazzolla, Nicoletta Mantovani, la quale farà un importante annuncio e Angela Chianello, nota al grande pubblico per la sua discussa frase “Non ce n’è Coviddi”. La Chianello ha riscosso un successo incredibile sui social, tanto che il suo profilo Instagram ha raggiunto i 180mila followers in appena due giorni dalla sua apertura.

Inoltre, per omaggiare i 20 anni dalla prima messa in onda del Grande Fratello, saranno invitati in studio alcuni dei partecipanti alla prima edizione del reality show.

La puntata di questa sera del programma sarà visibile anche in streaming su Mediaset Play.