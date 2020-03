Live Non è la D’Urso raddoppia “causa Coronavirus” – VIDEO

Palinsesti Mediaset stravolti a causa del Coronavirus: diverse trasmissioni hanno dovuto fermarsi, invece Live Non è la D’Urso raddoppia.

L’appuntamento in prima serata su Canale 5 con Live Non è la D’Urso raddoppia. Se per gran parte della programmazione televisiova, sono giornate difficili e i palinsesti risultano stravolti causa Coronavirus, Barbara D’Urso resiste.

Tra chiusura di produzioni e giornalisti e conduttori contagiati, molte reti televisive si trovano costrette a rimodificare tutti i piani. Così, Barbara D’Urso ‘gongola’ e secondo quanto scrive TvBlog raddoppia il suo appuntamento.

Dalla prossima settimana infatti andrà in onda Live – Non è la d’Urso per ben due serate, in prima serata su Canale 5: la domenica come sempre e in aggiunta il martedì. Il secondo appuntamento serale in prima serata è un esperimento che va di fatto a coprire una fascia in questo momento scoperta. Ieri sera, ad esempio, per coprire il buco nel palinsesto, è stato mandato in onda lo speciale di Cesare Bocci, Viaggio nella grande bellezza su Canale 5. Insomma, per Barbara D’Urso è il momento di fare il pieno di impegni televisivi, in una fase così delicata per la storia d’Italia.