Padova, tragica disgrazia: travolge e uccide la nipote mentre fa retromarcia

Una bimba di appena un anno è morta oggi a Ponso (Padova) dopo essere stata travolta dall’auto in retromarcia guidata dal nonno.

Drammatico incidente a Ponso, in provincia di Padova, dove una bambina di appena un anno è deceduta nella mattinata di oggi dopo essere stata investita da un’auto guidata dal nonno. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando una manovra di retromarcia all’interno del cortile di un’abitazione, ma non si è accorto della piccola che stava giocando e l’ha travolta, centrandola in pieno.

La bimba di 1 anno schiacciata dall’auto in retromarcia

I familiari che hanno assistito alla disgrazia hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto, in via Santa Lucia, sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118. Purtroppo, però, non hanno potuto far nulla per salvare la bimba. I medici hanno dovuto soccorrere e trasportare in ospedale la madre della vittima (che a quanto pare era figlia unica), colta da un malore, mentre il nonno è comprensibilmente sotto choc. Presso l’abitazione teatro della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione locale per procedere agli accertamenti di rito, ricostruire quanto accaduto e far chiarezza sulla dinamica dei fatti.

