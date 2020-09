Belen Rodriguez, lite con i paparazzi: “Era furiosa, di rado vista così”

A quanto pare Belen Rodriguez avrebbe perso le staffe con i paparazzi appostati sotto casa sua ed avrebbe chiesto di essere lasciata in pace.

Quella che si appresta alla conclusione è stata un’estate complicata per Belen Rodriguez. La modella argentina è stata al centro della cronaca rosa (non una novità direte voi) più del solito dopo la seconda rottura con Stefano De Martino. All’inizio si cercava di capire cosa avesse portato alla rottura e se lei o Stefano avessero una relazione tenuta segreta, quindi si è passati a documentare ogni spostamento della soubrette.

In un primo momento le è stato attribuito un flirt con Matteo Ferrari, ma la relazione è stata smentita ed è stato necessario condividere l’orientamento sessuale del ragazzo per porre fine alle illazioni. Quindi c’è stato il breve ed intenso flirt con l’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi. Conclusa la breve parentesi estiva, Belen in questi ultimi giorni è stata beccata in compagnia di Antonino Spinalbese. Si tratta di un hair stylist ben 11 anni più giovane di lei. Tra i due sembra che la cosa funzioni, tanto che qualche giorno fa si sono fatti fare un tatuaggio identico.

Belen Rodriguez litiga con i paparazzi?

Le recenti evoluzioni in campo sentimentale hanno spinto i paparazzi a pedinare h24 Belen in cerca di notizie e possibili nuovi flirt. La modella argentina conosce come funziona il gioco e nella maggior parte dei casi mantiene la calma, ignora le voci di corridoio o le commenta con ironia. Tuttavia pare che di recente la modella argentina abbia perso le staffe. A raccontare l’episodio è il sito ‘Wolf Break‘, in cui si spiega che l’argentina, accompagnata dal sempre presente Ferrari, era appena uscita di casa e si è trovata di fronte i paparazzi.

Stanca dei continui pedinamenti, Belen avrebbe dunque abbassato il finestrino per parlare con uno di loro. Sul sito si legge che è stata vista: “discutere animatamente con il primo fotografo che incontra fino a perdere le staffe”. La modella gesticolava animatamente ed era evidente che fosse furiosa. Secondo il sito Belu avrebbe cercato una specie di compromesso, chiedendo di essere lasciata in pace almeno per un giorno alla settimana.

Pare però che l’accordo non sia stato raggiunto e che ad un tratto la modella abbia perso letteralmente la testa ed ha cominciato a correre per seminare i paparazzi: “La guida è nervosa, veloce. Qualcuno dei ragazzi al seguito decide di mollare, troppa tensione, troppo il rischio per l’incolumità reciproca. Belen è sotto forte pressione mediatica e questo si capisce da quanto accaduto”.