Belen, ecco la sua nuova fiamma in pubblico: lo scatto con Antonino

Ancora un nuovo amore per la modella argentina Belen: gli scatti pubblicati dal magazine Chi insieme ad Antonino, ecco le foto

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è molto irrequieta. La modella argentina, dopo l’addio con Stefano De Martino e la love story durata poco con Gianmaria Antinolfi, non ha perso tempo. Il settimanale Chi ha pubblicato nuovi scatti con la sua fiamma, Antonino Spinalbese, hairstylist di Coppola, con i due che si vedono già diverse settimane ma soltanto ora si sono fatti vedere in pubblico.

Belen, una storia d’amore con Antonino

Lui si sarebbe recato successivamente, come testimonia una foto su Instagram, a casa della modella argentina facendo colazione sul terrazzo. Inoltre, Belen avrebbe incrociato ultimamente anche il suo ex Gianmaria Antinolfi al Radetzky di Milano, ma i due non si sarebbe scambiati un saluto. Una vita sentimentale davvero molto ingarbugliata con numerosi colpi di scena per quanto riguarda il suo futuro amoroso. Qui uno scatto del settimanale Chi riportato anche dal portale Tgcom con i due molto intimi.