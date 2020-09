Costa Crociere: in arrivo i nuovi itinerari invernali, da ottobre a marzo, e una nuova nave. Tutte le informazioni utili.

Grani novità in arrivo dalla compagnia Costa Crociere: una nuova nave, la Costa Firenze, e le nuove rotte per le crociere invernali. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Costa Crociere: i nuovi itinerari invernali

Buone notizie per tutti gli amanti dei viaggi in crociera. La compagnia Costa Crociere sta aumentando la sua offerta, con una nuova nave in arrivo, la Costa Firenze, e il calendario pronto con i nuovi itinerari per l’autunno-inverno 2020-2021. Un’offerta imperdibile per tutti gli amanti delle crociere costretti a rimanere a terra nei lunghi mesi del lockdown.

Costa Crociere è ripartita a inizio settembre con itinerari italiani solo per passeggeri italiani o residenti in Italia. Una scelta ben precisa alla luce dell’aumento dei contagi da Covid-19 già nei primi giorni di agosto, soprattutto importati dall’estero. Pertanto, le prime crociere ripartite il 6 settembre a bordo delle navi Costa Deliziosa e Costa Diadema sono state riservate ai passeggeri di casa nostra e con tappe solo nei porti italiani.

Ora, per la nuova stagione invernale che inizia a ottobre prossimo, Costa annuncia delle novità, sia riguardo agli itinerari che all’offerta di navi. Sempre nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria anti Covid-19, la compagnia ha annunciato l‘aumento graduale delle navi che solcheranno il Mediterraneo, con il ritorno degli scali all’estero, e la riapertura delle crociere ai cittadini europei.

