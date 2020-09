Sandra e Raimondo, chi sono i figli adottivi: età, foto, storia

I filippini adottati da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello sono ormai diventati adulti. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

Raimondo Vianello e Sandra Mondaini non hanno avuto figli naturali, ma hanno adottato i coniugi filippini Magsino, che cominciarono a lavorare per loro negli anni ’90. I Magsino hanno avuto due figli, John Mark e Raimond, molto attaccati ai due attori, che chiamavano “zii”. Scopriamo insieme che fine hanno fatto i due ragazzi.

La famiglia speciale di Sandra e Raimondo Vianello

Dopo la morte, dieci anni fa, di Raimondo Vianello e di Sandra Mondaini (lui è scomparso il 15 aprile 2010, lei il 21 settembre), e dopo le contestazioni legate all’eredità dei due giganti della televisione italiana, che avevano deciso di lasciare tutto alla famiglia Magsino, oggi John Mark – meglio noto come Gian Marco – e Raimond hanno cambiato vita.

Famosi fin da piccoli in quanto protagonisti di una delle puntate di Casa Vianello, oggi i due filippini vivono nell’attico di Segrate che fu dimora storica della coppia della comicità nostrana. Gian Marco e Raimond, rispettivamente 28 anni e 23, ricordano con grande affetto e nostalgia con i Vianello. Il primo dopo essersi iscritto alla facoltà di Economia ha abbandonato gli studi universitari per seguire corsi di memoria e lettura veloce e oggi si occupa di network marketing. Il secondo, invece, dopo il liceo ha aperto una società immobiliare ed è un grande appassionato di moto (è anche su Instagram, anche se non aggiorna molto spesso).

I genitori Edgar e Rosalie, invece, si dedicano invece alle attività di una Onlus che hanno messo in piedi nelle Filippine, dedicata naturalmente all’indimenticabile coppia che, quasi 30 anni fa, li accolse con infinito amore, altruismo e generosità nella sua dimora con un figlio piccolo.

Visualizza questo post su Instagram Il sole mi accecava! Ma bellissimo panorama a Firenze 😍 #odioglihashtag Un post condiviso da Raimond Magsino (@itsnotraimond) in data: 30 Mar 2016 alle ore 4:41 PDT

EDS