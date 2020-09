Raimondo Vianello, l’ultima apparizione in tv prima della morte

Risale a settembre 2009 l’ultima apparizione in tv di Raimondo Vianello, intervistato da Fabio Marchese Ragona, insieme alla moglie Sandra Mondaini, in occasione della morte di Mike Bongiorno.

Nel settembre 2009, 7 mesi prima che Raimondo Vianello morisse, durante un’intervista rilasciata a Fabio Marchese Ragona, in occasione della scomparsa del loro grande amico Mike Bongiorno, lui e Sandra Mondaini regalarono al mondo l’ultimo piccolo sketch della loro straordinaria vita.

Il saluto di Raimondo Vianello al suo amatissimo pubblico

In quella che è stata l’ultima apparizione in televisione di Raimondo Vianello, il grande showman e Sandra Mondaini appaiono stanchi e provati dagli “acciacchi” dell’età e soprattutto dalla malattia, ma animati dalla solita, inconfondibile verve, e sempre desideroso di sorridere e scherzare. “Tu sei la mia spalla” dice Sandra a Raimondo, parlando a fatica, seduta su una sedia a rotelle. “Ah, io sono la tua spalla?” ribatte lui perplesso, seduto al fianco della donna della sua vita. “Vabbè non me ne ero accorto! Sarà qualche anno che siamo insieme, ma adesso ci penserò su questo fatto”. Vedere per credere.

EDS