Museo Paleocristiano di Aquileia: visite guidate a settembre

Museo Paleocristiano di Aquileia: le visite guidate a settembre, iniziativa da non perdere.

Gli appassionati di storia antica e reperti archeologici non devono perdere le visite guidate gratuite in programma a settembre al Museo Paleocristiano di Aquileia, in occasione delle aperture straordinarie del venerdì pomeriggio.

Le visite guidate sono proposte dal Servizio educativo del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e riguarderanno i resti della Basilica paleocristiana di Monastero, i mosaici e la raccolta epigrafica di iscrizioni cristiane che il museo ospita. Le visite si terranno venerdì 11, 18 e 25 settembre alle ore 17:00. Di seguito tutte le informazioni in dettaglio.

Museo Paleocristiano di Aquileia: visite guidate

Il Museo Paleocristiano di Aquileia, in provincia di Udine, è ospitato nell’ex monastero delle benedettine della località Monastero, a pochi chilometri a di Aquileia ed è chiamato per questo anche Museo Paleocristiano di Monastero. Custodisce custodisce reperti e testimonianze cristiane risalenti al periodo tra il IV secolo e il periodo patriarcale.

È un museo molto suggestivo, dalle caratteristiche del tutto peculiari. In esso, infatti, i concetti di “museo” e di “area archeologica” convivono in perfetta simbiosi: l’edificio attuale corrisponde all’ultima di una serie di ristrutturazioni condotte nel corso di 15 secoli sul sito di una delle Basiliche paleocristiane di Aquileia. Il complesso, sorto all’esterno della cinta muraria antica, divenne nel corso dei secoli un monastero dell’ordine benedettino, per poi subire nuove modifiche e cambiare definitivamente destinazione.

L’edificio è sede museale soltanto dal 1961. Oltre ai resti della Basilica paleocristiana e dei suoi mosaici policromi, emersi nel corso delle indagini archeologiche, al suo interno sono raccolti gli splendidi mosaici provenienti dalla Basilica paleocristiana del Fondo Tullio alla Beligna, alcuni altri mosaici di provenienza aquileiese, nonché l’ingente raccolta epigrafica di iscrizioni cristiane pertinente al sito aquileiese.

Le modalità di visita al museo

Nel corso del mese di settembre 2020 il Museo Paleocristiano di Monastero di Aquileia amplia il suo orario di apertura: sarà possibile visitarlo, oltre alle mattine di giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.30, anche tutti i venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.

L’ingresso è libero, come sempre.

Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso a seguito dei nuovi protocolli anti-Covid19: https://museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it

Visite guidate al museo venerdì 11, 18 e 25 settembre 2020 alle ore 17.00, info e prenotazioni:

mail: [email protected]

tel: 0431 91035 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00

sui canali social del Museo:

www.facebook.com/museoarcheoaquileia www.instagram.com/museoarcheoaquileia

https://twitter.com/MuseoAquileia

www.youtube.com/channel

I posti sono limitati

MISURE ANTI COVID-19

Per semplificare la gestione dell’emergenza sanitaria in corso e garantire a tutti la possibilità di ritornare ad apprezzare la splendida collezione del Museo Paleocristiano, sono state predisposte alcune semplici misure per la visita al museo. Da rispettare per tutelare la salute di tutti.

Per visitare il museo: