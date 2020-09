Nuova offerta lampo Ryanair sui voli low cost per viaggiare a settembre e ottobre. Tutte le info utili.

Da Ryanair arriva una nuova offerta lampo sui voli low cost della compagnia, con sconti fino al 50% per viaggiare a settembre e ottobre.

Si tratta dell’ennesima promozione lanciata in questo periodo dalla compagnia aerea low cost per invogliare i viaggiatori a volare con i suoi aerei. Tante sono le occasioni di biglietti a prezzi stracciati per le rotte in partenza dagli aeroporti italiani verso destinazioni in Italia e in Europa. Vi ricordiamo, tuttavia, di fare attenzione ai viaggi all’estero e alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria per Covid-19. Visitare alcuni Paesi, infatti, anche se consentito potrebbe obbligarvi a stare in quarantena al rientro in Italia oppure a dovervi sottoporre a tampone, portandovi via del tempo.

Offerta lampo Ryanair: voli low cost per settembre e ottobre

Chi sta programmando un viaggio a settembre o ottobre per una destinazione in Italia, in Europa o in una località in prossimità del continente europeo (Mediterraneo e Canarie), ha ora la possibilità di approfittare di forti sconti sui biglietti aerei grazie all’ultima offerta lampo di Ryanair. L’offerta prevede sconti fino al 50% sui biglietti per i voli in partenza dall’8 settembre fino a 31 ottobre 2020.

L’offerta è valida fino al 10 settembre 2020, entro questa data dovete prenotare il vostro volo low cost scontato.

Tanti sono i voli in offerta da 9 euro, ma alcuni anche a 8 euro. Molti altri a 14 e 15 euro. Ovviamente, le tariffe sono a persona e si riferiscono ai viaggi di sola andata. Inoltre, al costo dei biglietti in offerta va aggiunto quello per il bagaglio a mano, che è a pagamento da novembre 2018 e per il quale si paga un supplemento per l’imbarco in stiva oppure si deve acquistare il biglietto prioritario per portarlo in cabina, dove ora è consentito portare gratuitamente solo una piccola borsa da riporre sotto il sedile di fronte a quello del passeggero. Al costo del biglietto potrebbero aggiungersi altri tipi di supplemento (come scelta del posto e assicurazione). Le tariffe sono soggette a disponibilità e si applicano termini e condizioni.

Voli low cost in offerta

Anche per l’ultima offerta lampo di Ryanair, la maggior parte dei voli scontati in Italia parte dall’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, principale hub della compagnia low cost nel nostro Paese. Da qui partono voli da 9,12 euro per Londra (Stansted), Sofia, Timisoara e Vienna. Quindi, un volo da 9,99 euro diretto a Barcellona El Prat. Poi due voli a 10,62 euro per Brno e Danzica. I voli da 11,62 euro per Banja Luka, Bordeaux, Bucarest (Otopeni), Budapest, Lussemburgo e Norimberga. Altri voli da 12,62 euro per Colonia, Parigi (Beauvais) e Varsavia (Modlin). Infine diversi voli a 13,62 euro tra cui quelli per Amburgo, Berlino Brandeburgo e Schönefeld, Bratislava e Bruxelles (Charleroi).

Da Milano Malpensa partono due voli da 7,99 euro per Catania e Palermo. Poi i voli da 9,12 euro per Londra (Stansted) e Vienna. Il volo da 9,99 euro per Barcellona El Prat. Uno da 12,99 euro diretto a Bari. Quindi i voli da 13,62 euro per Bristol, Bruxelles Zaventem, Kaunas e Malaga. Due voli da 13,89 euro per Alghero e Lamezia Terme. Infine i voli da 14,12 euro per Berlino Brandeburgo, Bucarest (Otopeni), Madrid, Manchester, Palma di Maiorca e Porto.

Dallo scalo di Roma Ciampino, invece, partono voli da 12,62 euro per Bucarest (Otopeni) e Varsavia (Modlin). Poi due voli da 13,62 euro per Marsiglia e Sofia. Quindi i voli da 14,12 euro diretti a Budapest, Cracovia, Karlsruhe/Baden Baden, Parigi (Beauvais), Poznan e Salonicco. Infine i voli da 14,62 euro per Breslavia, Bruxelles (Charleroi), Colonia, Eindhoven, Lourdes, Palma di Maiorca e Santander.

Da Roma Fiumicino parte un volo da 9,12 euro per Vienna e due da 9,99 euro per Barcellona El Prat e per Catania. un volo a 10,04 euro per Bari e uno da 12,79 euro per Brindisi. Quindi un volo da 13,62 euro diretto a Marsiglia. Uno da 14,12 euro per Malta. Poi due voli da 14,62 euro per Alicante e Ibiza. Altri due voli da 15,12 euro per Bruxelles Zaventem e Malaga.

Dall’aeroporto di Ancona sono in partenza: un volo da 13,62 euro per Düsseldorf (Weeze), uno da 14,12 euro diretto a Bruxelles (Charleroi) e infine un volo da 14,62 euro per Londra (Stansted).

Da Bari parte un volo da 9,12 euro per Vienna e due da 10,04 euro diretti a Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Poi, un volo da 11,62 euro per Budapest e uno da 12,62 euro per Malta.

Dall’aeroporto Marconi di Bologna parte un volo da 9,99 euro diretto a Catania. Poi un volo da 10,62 euro per Vienna e due voli da 11,62 euro per Bratislava e Podgorica. Due voli da 12,62 euro per Breslavia e Bucarest (Otopeni). Poi i voli da 13,62 euro per Bruxelles (Charleroi), Eindhoven e Parigi (Beauvais). Infine i voli da 14,12 euro per Berlino Brandeburgo e Schönefeld, Cracovia, Londra (Luton), Londra (Stansted), Malta e Varsavia (Modlin).

Da Catania parte un volo da 7,99 euro per Milano Malpensa, quindi i voli da 9,99 euro per Bologna, Roma Fiumicino e Venezia Treviso e Marco Polo. Infine un volo da 12,62 euro per Malta. Due voli da 14,62 euro per Budapest e Siviglia.

Dallo scalo di Napoli parte un volo da 9,12 euro diretto a Vienna e uno da 14,12 euro per Tolosa. Quindi i voli da 14,62 euro per Budapest e Malta. Poi, i voli da 14,99 euro per Milano Malpensa e Venezia sia Treviso che Marco Polo. Quindi, in offerta sono i voli da 15,12 euro per Barcellona El Prat, Bruxelles (Charleroi), Corfù, Eindhoven, Francoforte (Hahn), Madrid, Malaga, Marsiglia, Valencia e Varsavia (Modlin). Infine, i voli da 15,62 euro per Cracovia, Lisbona, Londra (Stansted), Manchester e Creta.

