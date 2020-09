Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi subito in ospedale: le sue condizioni

Brutte notizie per Elisa Isoardi. La concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle è dovuta correre in ospedale: ecco le sue condizioni

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma è arrivato un nuovo caso all’interno del programma di RaiUno. Dopo i casi di positività riscontrati per Samuel Peron e Daniele Scardina, nelle ultime ore la concorrente Elisa Isoardi è dovuta correre subito in ospedale come ha svelato attraverso i propri profili social. Durante le prove in sala studio la donna si è procurata uno strappo muscolare: ora c’è da capire se ce la farà o meno per l’inizio fissato al 19 settembre.

Ballando con le Stelle, non solo Elisa Isoardi: quanti problemi

Ora lo show di RaiUno dovrà capire il futuro di Daniele Scardina e Samuel Peron, dopo essersi risultati positivi al Coronavirus. I due dovranno eseguire un nuovo tampone: se sarà negativo, saranno pronti per la nuova stagione di Ballando con le Stelle. Lo stesso Peron non sta eseguendo le prove con Rosalinda Celentano, che è stata così affidata a Tinna Hoffman. Come svelato da Tv Blog Peron non ce la farà in tempo per l’inizio del programma con la prima puntata che, quasi sicuramente, lo vedrà assente.