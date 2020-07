In una intervista per il settimanale ‘Oggi’ Antonella Clerici non si assume alcuna responsabilità per il siluramento della Rai fatto ad Elisa Isoardi.

C’è il ritorno di Antonella Clerici in televisione. Da settembre a lei viene affidato il programma tutto nuovo dal titolo ‘È sempre Mezzogiorno’. Un format incentrato sulla cucina ma non solo e che andrà a sostituire la storica trasmissione ‘La Prova del Cuoco’. Che proprio la Clerici ha condotto per 18 delle sue 20 edizioni in totale.

E lei, al settimanale ‘Oggi’ in edicola dal 23 luglio, afferma di essere pronta a questa nuova avventura. E che non ha fatto alcuno sgarbo ad Elisa Isoardi, da più parti indicata come sua nemica. “Non le ho fatto alcuno scippo, Elisa però merita un programma nel quale potere fare emergere la personalità ed il talento che le sono propri”. Ma cosa è successo ad Antonella Clerici nell’ultimo anno? Ci sono state delle incomprensioni con l’ex direttore di Rai, Teresa De Santis. Fu quest’ultima a decidere di tenere la conduttrice televisiva ‘in panchina’ per il 2019/2020, riservandole solo uno spazio a ‘Lo Zecchino d’Oro’ a dicembre.

Visualizza questo post su Instagram Sdraio da meditazione🤗 Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 21 Lug 2020 alle ore 7:05 PDT

Antonella Clerici: “La mia eredità ha pesato ad Elisa Isoardi”

Da par suo la Clerici ha sempre fatto il proprio dovere senza mai polemizzare. E solo facendo notare certe cose, come ad esempio la sua esperienza in Rai che dura da oltre 30 anni ed il fatto di avere ricoperto più ruoli, dallo sport all’intrattenimento al varietà. Sempre con ottimi risultati. Ora arriva questo suo nuovo format, che verrà trasmesso da via Mecenate a Milano. “Sarà un programma al quale avevo pensato da diverso tempo. La Rai ha deciso di mandare in soffitta ‘La Prova del Cuoco’ e di darmi questa opportunità”. Sulla Isoardi. “Sono consapevole che la mia eredità deve averle pesato. Ora sarà Elisa a restare ferma, infatti no c’è il suo nome nei palinsesti Rai del 2020/2021.

