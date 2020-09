Elisa Isoardi, ancora in vacanza a Fregene: relax prima di Ballando con le Stelle

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle con Elisa Isoardi che si sta rilassando negli ultimi giorni di vacanza a Fregene

Pronta per una nuova sfida davvero entusiasmante. La conduttrice Rai, Elisa Isoardi, sarà una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nelle ultime ore come si vede dal profilo Instagram del settimanale “Oggi”, la donna si sta rilassando sulle spiagge di Fregene per trovare così la carica giusta per affrontare dure prove in studio.

Elisa Isoardi, i vari scatti a Fregene

Negli ultimi giorni, inoltre, la conduttrice è uscita alla scoperta insieme al suo nuovo amore Raimondo Todaro con i due si sono conosciuti proprio dietro le quinte del programma di Rai1, pronto così ad una nuova edizione entusiasmante nonostante i vari protocolli da rispettare per il Coronavirus. La stessa Elisa ai microfoni di Oggi aveva svelato nei giorni scorsi: “Ci vuole un super cervello per stare con me”. Tra la sua nuova fiamma e l’appuntamento con Ballando con le Stelle, la Isoardi è davvero carica.