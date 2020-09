Torna un “Un Mare di Champagne”, degustazioni di bollicine ad Alassio.

Sulla Riviera Ligure di Ponente torna la manifestazione “Un Mare di Champagne“, nell’incantevole cittadina di Alassio (Savona). La kermesse, dedicata allo champagne francese in tutte le declinazioni, celebra l’ottava edizione, che si sarebbe dovuta tenere lo scorso giugno ma che è stata rimandata a settembre a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19.

L’appuntamento con le degustazioni di champagne con vista sul mare è per domenica 20 e lunedì 21 settembre, al Grand Hotel Diana di Alassio. Le date dell’evento coincidono con quelle delle elezioni.

“Un Mare di Champagne” ad Alassio

Evento irrinunciabile per tutti gli amanti del buon vino e in particolare dello champagne francese. Ad Alassio torna l’attesa manifestazione enogastronomica “Un Mare di Champagne”, con degustazioni, incontri con i grandi nomi della cucina italiana e dei massimi esperti di champagne e tante iniziative collaterali. Per assaporare la fine dell’estate con un calice di bollicine in mano, ammirando lo splendido panorama del borgo di Alassio e dalla costa ligure.

La manifestazione è dedicata allo champagne in tutte le sue sfaccettature ed è organizzata, come sempre, Consorzio Macramé.

“Un Mare di Champagne” presenterà al pubblico le migliori etichette di oltre 40 maison francesi, all’interno di un percorso gustativo in cui il vino sarà accompagnato da pregiati prodotti della terra e del mare, in un luogo esclusivo, affacciato direttamente sulla spiaggia del borgo ligure.

Parteciperanno alla manifestazione i grandi nomi della cucina italiana e della mixology e i guru nazionali dello champagne. Tra questi: Giuseppe Di Iorio, chef del capitolino una stella Michelin di Aroma Restaurant; Ivano Ricchebono, chef resident, una stella Michelin al The Cook di Genova; Massimo Viglietti, executive chef di Taki Gourmet a Roma; il pastry chef Alessandro Dalmasso (AMPI); Lucio D’Orsi bar manager del Dry Martini, dell’Hotel Majestic Palace di Sorrento.

“Un Mare di Champagne quest’anno assume un valore carico di significato per tutti noi della Città di Alassio – ha spiegato Barbara Porzio del Consorzio Macramé -. Non è esclusivamente un evento dedicato alla scoperta del mondo delle bollicine, ma una rinascita, il tentativo di tessere nuove sinergie, di non fermarsi, di continuare a lavorare e collaborare nonostante il periodo difficile per l’emergenza Covid-19 nel rispetto di tutte le norme e le precauzioni”.

Appuntamento dunque per domenica 20 e lunedì 21 settembre, al Grand Hotel Diana di Alassio.

Per ulteriori informazioni: www.macrame-alassio.it

