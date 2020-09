Il Franciacorta Festival a settembre 2020: degustazioni in cantina ne weekend 12-13 e 19-20. Tutte le info.

Doppio appuntamento da non perdere con il Franciacorta Festival 2020, degustazioni nelle cantine del pregiato bollicine nei weekend del 12-13 e 19-20 settembre. Per tutti gli amanti del vino champenoise e non solo. Tutto quello che bisogna sapere.

Franciacorta Festival 2020: degustazioni 12-13 e 19-20 settembre

Il mese di settembre è atteso con trepidazione dagli appassionati di enogastronomia per le manifestazioni dedicate al vino e al buon cibo, spesso accompagnate da eventi culturali e spettacoli, visite a cantine e borghi storici. Iniziative dedicate alla riscoperta del nostro territorio e alle sue antiche tradizioni agricole, gastronomiche e culturali. Queste manifestazioni rappresentano un modo attento, sensibile e partecipe di vivere la convivialità, da riscoprire proprio in questo momento, dopo mesi di chiusura e isolamento a causa della pandemia. Anche se l’emergenza sanitaria non è ancora terminata si può partecipare a queste iniziative con prudenza e attenzione alle regole di igiene.

In questo periodo iniziano le prime sagre e manifestazioni gastronomiche dedicate ai sapori d’autunno, a cominciare proprio dal vino. Si tratta di veri e propri festival in cui le specialità enogastronomiche di un luogo si legano al suo territorio, alla sua storia e alle sue tradizioni. Un connubio sensoriale di sapori, profumi, immagini, colori e paesaggi straordinari, spesso accompagnati da capolavori dell’arte.

Settembre, così come i mesi successivi d’autunno, finché il tempo è buono e il clima ancora mite, è il periodo dedicato ai festival del vino, con degustazioni accompagnati dalla visita alle cantine e anche con passeggiate tra i filari di vite. Guide esperte accompagnano i visitatori alla scoperta dei vini locali, dei vigneti da cui sono ricavati e delle cantine in cui vengono prodotti. Insieme al vino vengono offerti anche i prodotti gastronomici tipici della zona. Si tratta di eventi che nel tempo stanno riscuotendo sempre più maggiore successo, anche per il valore culturale e paesaggistico delle iniziative, che spesso comprendono wine tour o wine trekking.

Franciacorta Festival: appuntamenti

Tra le manifestazioni dedicate al vino in questo periodo non possiamo non citare il Franciacorta Festival, evento dedicato al famoso bollicine prodotto nei vigneti della provincia di Brescia a sud del Lago d’Iseo. Una zona di dolci colline, con il profilo delle Prealpi all’orizzonte, il vicino lago che addolcisce il clima, i borghi e i castelli che punteggiano il territorio. da visitare anche per la straordinaria bellezza paesaggistica.

Il Franciacorta Festival è in programma nei weekend del 12-13 e del 19-20 settembre. In questi giorni si organizzano degustazioni di vini con visita alle cantine storiche e assaggi di specialità gastronomiche locali. Il festival è un evento diffuso dedicato alla scoperta del territorio, con tanti appuntamenti nelle cantine e nei ristoranti della zona.

Tra le iniziative da non perdere nell’ambito del Festival, si segnala la degustazione del Franciacorta Dosaggio Zero nell’enoteca di Cantine di Franciacorta, un open-space di 500 mq che verrà appositamente allestito per questo appuntamento. Saranno presenti 60 aziende vinicole d’eccellenza del territorio, selezionate per l’occasione. Nel weekend del 12-13 settembre saranno presenti le prime 30 cantine – 15 al giorno, in quello del 19-20 settembre le altre 30. Ogni azienda proporrà il porterà il proprio Dosaggio Zero, massima espressione del vino Franciacorta. Ciascuna cantina, inoltre, proporrà anche la degustazione di un proprio vino, un’altra tipologia di Franciacorta.

Da non perdere, poi, le visite guidate con degustazione alle cantine storiche del territorio, gli aperitivi tra i vigneti al tramonto, i bike tour tra le vigne, i laboratori e i piccoli concerti.

Per ulteriori informazioni: www.festivalfranciacorta.it

