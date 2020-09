Richiamo alimentare | frammenti di plastica nel cioccolato | FOTO

Trovati dei pezzetti di plastica in alcune unità di una marca di cioccolato. Scatta il richiamo alimentare immediato per questo prodotto.

La catena di supermercati ‘Bennet‘ riferisce di avere diramato un provvedimento di richiamo alimentare. Ad essere tolti dagli scaffali sono alcuni pezzi di due lotti di cioccolata che presentano al loro interno dei pezzetti di plastica.

LEGGI ANCHE –> Bimbo ferito, malnutrito muore in ospedale: arrestati i genitori

Il corpo estraneo può dare adito a delle problematiche anche serie dal punto di vista della salute, in caso di ingestione. Per cui ecco giungere in maniera immediata il richiamo. Bennet informa la propria clientela su come riconoscere l’alimento incriminato in questione. Si tratta delle tavolette di cioccolato ‘Ovomaltine’, prodotte in Svizzera dalla azienda Wander Ag, nell’impianto industriale di Fabrikstrasse. Le unità di cioccolato sottoposte a richiamo alimentare sono commercializzare esclusivamente in pezzi dal 100 grammi di peso. Appartengono tutte ai lotti 1328913 A e 1328913 B e presentano come data di scadenza o termine minimo di conservazione la seguente data: 08/05/2021.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Genio della matematica | dopo incidente sviluppa capacità mostruose

Richiamo alimentare, Bennet ritira del cioccolato contaminato da frammenti di plastica

Come sempre avviene in casi di allerta alimentare cui fa seguito il ritiro di un prodotto precedentemente messo in commercio, è possibile per i consumatori interessati avanzare richiesta di rimborso o di sostituzione di tale prodotto. Per tutti coloro che hanno questo alimento non conforme alle regole in casa sarà possibile restituire il tutto nel punto vendita di riferimento. Non è richiesta la presenza dello scontrino in queste situazioni. Inoltre è possibile consultare anche un numero di telefono nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Questo per ottenere ulteriori informazioni. Il numero di telefono da potere chiamare è lo 0471-344306.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, chiuse le prime scuole: è successo in Calabria