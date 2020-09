Genova colpita da una tempesta: danni e allagamenti in tutta la città

Questa notte una tempesta di fulmini, pioggia e vento si è abbattuta su Genova causando danni in tutta la città.

Le previsioni meteorologiche avevano anticipato che su Genova e sulla Liguria si sarebbero abbattute violenti piogge. Trattandosi di una zona soggetta a smottamenti e allagamenti, la Protezione Civile aveva anticipatamente diramato un’allerta arancione a partire dalla mezzanotte. Il maltempo si è presentato in maniera violenta a partire dalle due di notte, con una tempesta di pioggia fulmini e vento. La violenta perturbazione è continuata fino alle 5 del mattino, causando danni in gran parte della città.

Com’era stato previsto, il maltempo ha causato danni e disagi in tutta la zona. Per fortuna al momento non sono stati registrati decessi né feriti. Diverso il discorso per i danni, da ore infatti i Vigili del Fuoco sono impegnati per le vie della città per risolvere le problematiche causate dalle forti piogge, dal vento e dai fulmini.

Genova: tutti i danni causati dalla violenta tempesta

Durante la perturbazione in diverse parti della città sono stati registrati blackout. A causa delle piogge questa mattina c’erano diverse zone completamente allagate ed i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere alberi caduti o pericolanti. La A 26 è stata chiusa a causa di uno smottamento che ha invaso il percorso stradale, mentre un tifone si è abbattuto sul terminal Psa. Nella zona collinare di Genova un fulmine ha colpito un’abitazione e fatto prendere a fuoco una lavatrice. La famiglia che abita nella casa è stata fatta evacuare dai vigili del fuoco. Intorno alle sei il fronte temporalesco si è diviso in due, uno verso Sestri Levante e l’altro verso la città di Genova.