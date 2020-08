Paura e devastazione per un nubifragio a Verona e provincia. Il maltempo si abbatte su qualunque cosa, circolano filmati impressionanti.

Un violentissimo nubifragio su Verona abbattutosi nel pomeriggio di domenica 23 agosto 2020 ha causato danni e sconvolgimenti di ogni sorta.

Anche la provincia della città scaligera non è stata risparmiata, con svariati episodi di alberi sradicati e caduti al suolo, strade allagate da improvvisi quanto imponenti torrenti d’acqua alti fino a diverse decine di centimetri. Come sempre avviene in questi casi, i problemi maggiori sono avvenuti nei pressi di sottopassi e di strutture simili. Ed anche persone e veicoli sono finiti con l’essere travolti in pieno centro urbano. Tanto nel centro storico quanto in quelle residenziali il nubifragio su Verona ha portato sconquasso ed anche paura, cogliendo chiunque di sorpresa.

Nubifragio Verona, grandine ed allagamenti portano distruzione in tutto il territorio

Tra l’altro nel corso di questa estate già hanno avuto luogo altre improvvise tempeste in città. Per quanto riguarda le aree di provincia adibite a colture, si riscontrano danni importanti ai vigneti. E naturalmente i centralini dei vigili del fuoco dislocati su tutto il territorio hanno ricevuto tantissime chiamate di segnalazioni e di pronto intervento. Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, ha decretato anche lo stato d’emergenza per tutto il territorio scaligero. Le immagini che attestano quanto successo fanno veramente impressione. In un video diffuso su Twitter si vede un uomo che sporge soltanto con la testa dall’acqua e dalla grandine che hanno creato un vero e proprio fiume nella strada dove abita.

