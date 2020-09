Aurora Ramazzotti, duro attacco: “Tua mamma così bella, tu così brutta”

La figlia della bellissima Michelle Hunziker è stata attaccata sui social da un hater. Scopriamo insieme come ha risposto Aurora Ramazzotti.

Si sa, i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo sono continuamente soggetti alle critiche e ai giudizi del pubblico. Con l’era dei social la questione si è però ingigantita, e per i più seguiti è ormai parte della normalità trovarsi davanti ai commenti sgradevoli di un hater. Lo sa bene anche Aurora Ramazzotti, che, oltre alle migliaia di complimenti ed incoraggiamenti che riceve, si trova spesso a dover fronteggiare i famosi leoni da tastiera.

La dolcissima e bellissima Aurora si è dimostrata recentemente impegnata a diffondere il messaggio dell’inesistenza della perfezione presente sui social. Su Instagram la ragazza ha infatti coraggiosamente postato alcuni scatti non ritoccati, i quali la ritraevano raggiante, con il viso segnato dall’acne. “Perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella”, ha scritto come didascalia. Moltissimi utenti si sono complimentati con lei in seguito all’importante gesto, ma a quanto pare il messaggio lanciato qualche settimana fa non ha raggiunto il cuore di tutti.

Proprio così, il messaggio dell’inesistenza della perfezione non è stato purtroppo recepito da tutti i fan della Ramazzotti. Esattamente alcune ore fa, infatti, un hater ha rivolto alla ragazza pesanti insulti, che in poco tempo hanno fatto il giro del web. Aurora ha provveduto ha mostrare nelle sue Instagram Stories i commenti offensivi, che le sono stati inviati da un utente nei direct. “Tua mamma così bella tuo padre bello i tuoi fratelli bellissimi tu così brutta“.

Aurora Ramazzotti insultata su Instagram: la sua reazione

Non è la prima volta che la bella Aurora Ramazzotti si trova a dover fronteggiare un hater. Proprio poche ore fa infatti è comparsa una storia sul suo profilo Instagram. Quest’ultima riguarda proprio una risposta a delle offese che un utente le ha rivolto via direct. “Tua mamma così bella, tu così brutta“, ha scritto il leone da tastiera. Aurora non è però rimasta in silenzio, e ha ripagato l’utente con la stessa moneta. Di fianco allo screenshot del direct interessato, ha scritto “Meglio brutti fuori o brutti dentro?“, pubblicando la memorabile risposta nelle sue stories.