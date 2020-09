Meteo del weekend 5-6 settembre: che tempo farà in Italia

Dopo una settimana funestata dal maltempo e dalla piogge torrenziali, con un crollo termico che ha portato le temperature sui livelli autunnali, per il weekend risale finalmente l’alta pressione, che porterà temo stabile e soleggiato con un rialzo delle temperature.

Qualche variabilità, tuttavia, non mancherà. Di seguito le previsioni del tempo in Italia per il weekend del 5-6 settembre. Ecco che tempo ci aspetta.

Meteo del weekend 5-6 settembre: il tempo in Italia

Dopo la sfuriata di inizio settimana con forti piogge e nubifragi, che purtroppo hanno causato allagamenti e smottamenti a Nord Italia, il tempo aveva iniziato gradualmente a migliorare ma sempre con temperature fresche, sotto la media stagionale, e ancora qualche variabilità, con annuvolamenti sparsi e qualche fenomeno.

Ora, finalmente, è in rimonta sul Mediterraneo e sull’Italia l’anticiclone, che si sta rinforzando gradualmente e porterà un ulteriore miglioramento del tempo. Nei prossimi giorni avremo maggiori schiarite, con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche velatura o foschia al mattino. Mentre le temperature torneranno sui valori estivi. Avremo dunque un tempo stabile ed estivo su quasi tutta Italia, come annuncia 3bmeteo.com.

Non mancherà, tuttavia, qualche variabilità in arrivo nella giornata di domenica, che raggiungerà alcune zone del Nord e del Sud. Al Nord, una perturbazione di origine atlantica raggiungerà le Alpi, in particolare quelle centro orientali, portando piogge e temporali, anche su parte della Pianura Padana. Al Sud, invece, una piccola area depressionaria sul Mediterraneo, diretta verso la Grecia, raggiungerà la Sicilia, con qualche temporale locale. Sul resto d’Italia prevarrà il bel tempo portato dall’alta pressione.

Previsioni meteo in dettaglio

Nella giornata di giovedì 3 settembre l’Italia sarà ancora interessata da qualche variabilità, con nuvolosità irregolare, piogge e temporali sulla dorsale appenninica centro-settentrionale e sulla zone interne delle regioni meridionali, localmente anche sul Friuli. Il tempo migliorerà in serata, mentre le temperature aumenteranno progressivamente in tutta Italia.

Un anticipo, questo, del più deciso miglioramento del tempo venerdì 4 settembre, quando l’alta pressione si rinforzerà assicurando tempo stabile, con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche annuvolamento sui rilievi e sulla Sardegna e in particolare sulla Sicilia dove potrebbe verificarsi qualche temporale locale. Le temperature saranno in ulteriore aumento su tutta Italia, conle massime fino a 32° C al Sud.

Meteo weekend 5-6 settembre

Durante il weekend di sabato 5 e domenica 6 settembre si manterranno le condizioni di tempo stabile e soleggiato su quasi tutta Italia. Le eccezioni saranno date da qualche annuvolamento sulle Alpi, con probabili fenomeni locali e il tempo variabile sulla Sicilia per effetto della depressione mediterranea. La variabilità aumenterà nella giornata di domenica, a fine weekend.

Per sabato 5 settembre avremo tempo in prevalenza soleggiato quasi ovunque, salvo qualche annuvolamento sulle zone alpine, con possibili temporali o rovesci su quelle centro-orientali. Previsto anche qualche fenomeno sulla Sicilia, durante la giornata, con temporali nelle zone interne e in quelle meridionali. Le temperature comunque aumenteranno, con punte di 30/32° nella Sicilia interna.

Nella giornata di domenica 6 settembre, il tempo sarà ancora buono su gran parte d’Italia, ma aumenterà la variabilità sulla Sicilia e al Nord. Nel pomeriggio pioverà sulle zone zone interne dell’isola. Mentre al Nord aumenterà l’instabilità sulle Alpi, con un intensificazione delle piogge e dei temporali, che potranno essere anche localmente forti sulle zone alpine centro-orientali, con sconfinamento fino alla Pianura Padana. Fenomeni intensi sono attesi sul Piemonte, sull’alta Lombardia e nelle zone pedemontane di Veneto e Friuli. Qualche pioggia potrà cadere anche sulla Liguria. Altrove, invece, il tempo sarà stabile e soleggiato. le temperature saranno in ulteriore lieve aumento, con massime fino a 30/32° in bassa Pianura Padana. Farà caldo anche in Puglia e sulla Lucania.