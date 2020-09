Lecce, tragedia in ospedale: neonato muore 5 minuti dopo il parto

La madre aveva partorito con il cesareo e il neonato è morto dopo cinque minuti. La Procura ha aperto un’inchiesta.

Il piccolo è venuto alla luce lo scorso giovedì, poco dopo mezzogiorno nell’ospedale di Galatina (Lecce), ma è morto cinque minuti dopo il parto, per cause tutte da accertare. Ed è proprio a tale scopo che la Procura di Lecce ha aperto un fascicolo sulla tragica vicenda, che si è consumata nella sala parto del “Santa Caterina Novella” e ha coinvolto una giovane famiglia di Aradeo, ora distrutta dal dolore e in cerca di verità.

La verità sulla morte del neonato di Galatina

La madre del neonato era stata ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale galatinese e giovedì mattina aveva accusato le prime doglie. Si è quindi proceduto con il parto cesareo poco dopo mezzogiorno, e tutto è sembrato procedere per il meglio. Quando il feto è stato espulso dall’utero materno, però, il cuore del neonato si è spento dopo il primo vagito e non è più tornato a battere, nonostante i disperati tentativi di rianimazione praticati dai medici.

Nel frattempo, come detto, il pubblico ministero Massimiliano Carducci ha aperto un fascicolo d’indagine, per il momento a carico di ignoti, e nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia sul corpicino del neonato. Sarà quello il primo passo dell’inchiesta sulla morte di un bimbo che, purtroppo, non ha neppure avuto il tempo di conoscere i suoi genitori.

