Neonato morto | deceduto in ospedale a 4 mesi | scoppia una rissa

Neonato morto | deceduto in ospedale a 4 mesi | scoppia una...

Un triste caso che riguarda un neonato morto culmina con una rissa in ospedale, dove i suoi genitori lo avevano portato. Ci vuole l’intervento della polizia.

Si indaga sul caso di un neonato morto in ospedale a Palermo, con la Procura del capoluogo siciliano che ha aperto un fascicolo in proposito.

Il decesso riguarda un infante di soli 4 mesi, deceduto all’Ospedale dei Bambini dove era giunto d’urgenza, portato dai suoi genitori assolutamente disperati. Qui purtroppo i medici non sono riusciti a fare nulla, nonostante abbiano provato a rianimarlo per più di mezzora. La causa più probabile di questa tragedia sembra essere la cosiddetta ‘morte in culla’, un fenomeno che fa ancora molte vittime ogni anno.

Neonato morto, i genitori reagiscono con violenza alla notizia: serve la polizia per calmarli

La media è di 300 piccoli che muoiono ogni, anno, soprattutto maschi e tra i due ed i quattro mesi di età. Dopo avere appreso la tragica notizia, i genitori hanno dato in escandescenze ed il personale sanitario ha dovuto chiamare la Polizia. Gli agenti sono intervenuti con ben 8 volanti per sedare gli animi. Ora la Procura di Palermo ha disposto il sequestro della salma e lo svolgimento di un esame autoptico. Le analisi post-mortem dovranno fornire spiegazioni precise in merito a questo tragico caso del neonato morto.

