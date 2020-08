Voli low cost a settembre: le ultime offerte di Volotea per viaggiare in Italia. Tutte le informazioni utili.

Per chi ha in programma di partire per le vacanze a settembre e vuole restare in Italia o deve organizzare un viaggio nel nostro Paese, la compagnia low cost spagnola Volotea propone interessanti offerte per voli a prezzi scontati. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost a settembre: offerte di Volotea per viaggiare n Italia

Occasioni da non perdere per volare a settembre in Italia. Che sia un viaggio per motivi di turismo o altro, la compagnia aerea spagnola Volotea sta lanciando biglietti a prezzi scontati per volare tra le città italiane. La compagnia aerea è conosciuta per i suoi collegamenti tra le città di medie dimensioni in tutta Europa, insieme a poche grandi città e a popolari destinazioni di vacanza. Il suo servizio è fondamentale per chi risiede fuori dai grandi centri e non vuole percorrere lunghe distanze per raggiungere un aeroporto.

Il mese di settembre, fuori dall’alta stagione estiva, offre poi numerose occasioni di viaggi low cost, con tariffe molto più contenute sia per i trasporti che per il soggiorno. Molte persone, dunque, si stanno organizzando per partire per le vacanze a settembre, quando i prezzi scenderanno e molte località si svuoteranno dai turisti. Una condizione quest’ultima importante per evitare pericolosi assembramenti e garantire quel distanziamento fisico fondamentale per prevenire i contagi da Covid-19.

Poiché n questo periodo sono in forte aumento i contagi da nuovo coronavirus in Europa, con una recrudescenza dell’epidemia soprattutto in Spagna, ma anche in Francia e in altre mete di vacanza del Mediterraneo, è preferibile restare in Italia. Anche per evitare le seccature del tampone obbligatorio al rientro da alcuni Paesi o addirittura della quarantena obbligatoria.

I voli low cost in offerta da Volotea per settembre 2020 sono dunque l’ideale in questa situazione. I voli in offerta sono tanti e a prezzi davvero convenienti, in partenza dagli aeroporti italiani servizi dalla compagnia aerea. Le tariffe partono da 19,00 euro a tratta, in alcuni casi sono ancora più basse.

I voli in offerta in dettaglio

Di seguito i voli low cost in offerta da Volotea per viaggiare in Italia a settembre 2020.

Partenze da Alghero per:

Genova da 19,00 euro

Partenze da Ancona per:

Olbia da 19,00 euro

Partenze da Bari per:

Verona da 19,00 euro

Partenze da Bologna per:

Olbia da 19,00 euro

Partenze da Cagliari per:

Venezia da 19,00 euro

Partenze da Catania per:

Verona da 19,00 euro

Partenze da Genova per:

Alghero da 19,00 euro

Partenze da Milano Bergamo per:

Lampedusa da 29,00 euro

da 29,00 euro Pantelleria da 29,00 euro

Partenze da Napoli per:

Olbia da 24,60 euro

Partenze da Olbia per:

Nantes da 9,00 euro

Partenze da Palermo per:

Strasburgo da 9,00 euro

Partenze da Pescara per:

Palermo da 19,00 euro

Partenze da Pisa per:

Olbia da 19,00 euro

Partenze da Torino per:

Cagliari da 19,00 euro

Partenze da Trieste per:

Lamezia Terme da 19,00 euro

da 19,00 euro Palermo da 19,00 euro

Partenze da Venezia per:

Alghero da 21,00 euro

Partenze da Verona per:

Alghero da 21,00 euro

Altri voli low cost di Volotea in offerta da 19,00 euro a tratta sono programmati per ottobre 2020.

Ricordiamo, infine, che prosegue la settimana di offerte lampo di Ryanair per volare a settembre e ottobre, con una nuova promozione al giorno.

