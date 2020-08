Mamma Deborah muore a 31 anni: è stata colpita da un tumore raro

Deborah Cinquemani, mamma di tre bambini, è morta nei giorni scorsi a causa di un rarissimo tumore ai tessuti molli.

La vita di Deborah Cinquemani, ragazza di soli 31 anni originaria di Sacile, sembrava perfetta. Dopo aver concluso la scuola, ha cominciato a lavorare con il padre nella tabaccheria di famiglia. In quegli anni ha fatto la conoscenza e si è innamorata di Rosario Pompeo, ragazzo calabrese trasferitosi in Veneto per ragioni lavorative. Quando il fidanzato si è dovuto trasferire a Giavera del Mondello, Deborah non ci ha pensato nemmeno un attimo e lo ha seguito per costruire una famiglia insieme a lui.

La coppia nel frattempo si è sposata e negli anni successivi ha creato una splendida famiglia. Deborah e Rosario, infatti, erano divenuti gli orgogliosi genitori di Leonardo, Francesco e Maria Pia. Un vero e proprio idillio, finché nel 2018 non sono cominciati i problemi di salute di Deborah. La giovane mamma è stata prima vittima di un grave incidente stradale e qualche mese dopo ha cominciato ad avvertire un forte dolore al piede.

Mamma Deborah muore a 31 anni a causa di un tumore raro

Quando si è resa conto che quel dolore la piede durava da troppo tempo, Deborah ha deciso di sottoporsi ad una tac. La diagnosi, purtroppo, è stata nefasta: la giovane mamma era affetta da un tumore maligno del tritone, una forma di cancro rara che colpisce i tessuti molli e che si trovava ad uno stadio avanzato. Dopo un anno di terapie, lotte e speranze, Deborah è deceduta qualche giorno fa. Il suo funerale si è tenuto lunedì 24 agosto a Sacile, alla presenza di amici e parenti.