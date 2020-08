Bambina tumore | la piccola Vittoria uccisa a 5 anni da male rarissimo

Una bambina stroncata da un tumore inoperabile e molto raro. La piccola aveva appena 5 anni e non è stato possibile fare niente per salvarla.

Una malattia tremenda ha stroncato una povera bambina, morta di tumore. Lei si chiamava Vittoria ed aveva solamente 5 anni. Avrebbe compiuto il suo sesto anno di vita entro poco tempo. Ma purtroppo un male inesorabile al tronco encefalico non le ha lasciato scampo.

La piccola soffriva nello specifico di DIPG, una condizione implacabile che va a colpire il ponte, una parte del suddetto tronco. È accaduto tutto negli ultimi mesi, dopo che la piccina aveva iniziato a soffrire di mal di testa sempre più frequenti, oltre che di forti e persistenti dolori alla schiena. Una visita medica ha quindi portato alla scoperta della terribile diagnosi. E si stima che il tasso di mortalità di questa neoplasia, purtroppo non rimovibile con nessun intervento chirurgico ad oggi, sia addirittura del 99%. A Vittoria era stata data una aspettativa di vita di massimo un anno.

Bambina tumore, la povera Vittoria si è spenta a soli 5 anni

Un tentativo la famiglia della bambina morta di tumore aveva cercato di farlo, rivolgendosi ad una clinica privata di Hannover, in Germania. Il tutto nonostante i costi ingenti che la cosa comporta. Su Facebook era sorta nelle scorse settimane una pagina appositamente per raccogliere dei fondi ed aiutare il papà Adriano e la mamma Alessandra, residenti a Zoppola, in provincia di Pordenone. Il decesso della sfortunatissima Vittoria ha avuto luogo nel pomeriggio di mercoledì 27 agosto 2020. La malattia ne aveva completamente trasformato l’aspetto. Purtroppo qualsiasi speranza se n’è andata nelle scorse ore, e adesso di lei resterà solo il ricordo di quanto di bello dato in così poco tempo alla mamma, al papà ed a tutti coloro che l’hanno amata.

