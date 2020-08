Trovate ossa | erano in due trolley che galleggiavano nel fiume

Scoperta raccapricciante: trovate ossa chiuse all’interno di due trolley che galleggiavano in un fiume. La polizia apre subito una indagine.

La polizia ha avviato un’indagine dopo che sono state trovate ossa all’interno di due trolley che galleggiava in un fiume. La scoperta risale a giovedì 27 agosto 2020. A compierla due uomini nella regione del Suffolk, in Inghilterra.

LEGGI ANCHE –> Bambino in coma | cade dalla bici e sbatte con la testa a 9 anni

Gli inquirenti ritengono che chi ha gettato lì quei resti umani potrebbe essersi servito anche di un carrello della spesa, trovato abbandonato poco lontano. L’area, molto frequentata per compiere delle piacevoli passeggiate da residenti e visitatori, risulta ora del tutto transennata per consentire lo svolgimento delle indagini.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Bambina tumore | la piccola Vittoria uccisa a 5 anni da male rarissimo

Trovate ossa, la polizia indaga: rivolto un appello a potenziali testimoni

E gli agenti hanno rivolto un appello affinché chiunque sia in possesso di informazioni riguardo questa vicenda si faccia avanti. Anche una segnalazione di attività sospette potrebbe aiutare le indagini. Un portavoce delle locali forze dell’ordine ha confermato la vicenda: “Trovate ossa nel Suffolk. Stiamo indagando. Il luogo del ritrovamento è un tratto del fiume che bagna Sudbury, tra Meadow Gates e Croft Bridge”. L’inchiesta prosegue con la rilevazione di eventuali indizi. Possibile che vengano prese presto in rassegna anche le immagini di alcune telecamere di sicurezza installate in quella zona.

LEGGI ANCHE –> Sindrome della pelle dura | 15enne sta diventando di pietra | FOTO