Bambino in coma | cade dalla bici e sbatte con la testa...

Una fatale caduta dalla bici costa carissimo ad un bambino in coma. Il piccolo va a sbattere con la testa e rimedia delle lesioni molto gravi.

Un grave incidente è accaduto a Contrada, una piccola località situata in provincia di Avellino. Purtroppo c’è un bambino in coma a seguito del tutto. Cosa è successo: il piccolo si trovava nel giardino della sua abitazione.

Il bimbo si stava divertendo, sembra da solo, a pedalare in bicicletta quando è caduto battendo con violenza con la testa contro un muretto. Non indossava alcuna protezione, in base a quanto si apprende. L’impatto con la struttura gli ha causato delle lesioni molto gravi.

Bambino in coma, ora è ricoverato in condizioni molto serie dopo una caduta dalla bicicletta

I genitori hanno immediatamente avvertito il personale medico del 118 ed una ambulanza ha raggiunto la casa dove si trovava il bambino in coma. I medici hanno scelto di condurlo d’urgenza all’ospedale pediatrico ‘Santobono’ di Napoli, dove attualmente risulta ricoverato a seguito di un ricovero in codice rosso. Le sue condizioni vengono giudicate molto gravi ma i dottori sono riusciti a stabilizzarlo. Il bimbo ha soltanto 9 anni.

