Flavio Briatore, parla l’ex Elisabetta Gregoraci: “Ecco come sta”

L’ex dolce metà di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, rompe il silenzio sulle condizioni di salute del patron del Billionaire, ricoverato per Covid.

Il “caso” di Flavio Briatore, tuttora ricoverato al San Raffaele di Milano dopo la positività al Covid, continua a far discutere, e animatamente. La versione ufficiale è che l’imprenditore del Billionaire sia entrato in ospedale per una prostatite e solo dopo aver varcato la soglia della struttura sanitaria, come da protocollo, avrebbe fatto il tampone per il Coronavirus. Ma è davvero così? Qualcuno ha avuto l’ardire di chiederlo alla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci…

Ancora polemiche su Flavio Briatore

Visto che nelle ultime ore non sono usciti aggiornamenti in merito alle condizioni di salute di Flavio Briatore, qualcuno si è subito allarmato, pensando al peggio. Elisabetta Gregoraci, interpellata sulla vicenda sui suoi profili social, ha fatto chiarezza, spiegando che il vulcanico manager non è assolutamente in pericolo di vita come qualcuno ha insinuato.

“Sta bene, grazie”, ha risposto l’ex moglie di Briatore a coloro che hanno chiesto notizie su di lui via Instagram. Ma a un certo punto la conduttrice ha anche perso le staffe. Un fan l’ha attaccata sostenendo che lei si starebbe divertendo spensieratamente al mare mentre il marito starebbe lottando per la vita su un letto d’ospedale, e lei spazientita ha replicato: “Secondo te se lui lottasse per la vita io sarei così spensierata? Usare la testa ogni tanto non farebbe male”. Ed è ancora polemica…

EDS