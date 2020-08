Anche Eliana Michelazzo ha il Covid. E lei ha una idea precisa di dove può essersi ammalata. “È successo al ‘Billionaire’, quanta gente ammassata”.

Anche Eliana Michelazzo figura nel novero dei non pochi vip risultati positivi al Covid dopo avere pernottato in Sardegna.

La 41enne ex agente di Pamela Prati, partecipante di ‘Uomini e Donne’ nel 2009 e protagonista di una farsa clamorosa relativa un suo falso matrimonio che sarebbe durato per dieci anni senza che lei abbia mai visto il suo sedicente marito, fa sapere di avere contratto il Coronavirus. La Michelazzo afferma all’agenzia AdnKronos che lo scorso 23 agosto ha svolto il test del tampone al ‘San Camillo Forlanini’ di Roma, poco dopo essere rientrata dalla sua villeggiatura in Sardegna. Una cosa svolta per scopi precauzionali ma che purtroppo ha fornito il peggiore esito possibile. I risultati sono arrivati dopo 4 giorni di attesa.

Eliana Michelazzo Covid, lei accusa il ‘Billionaire’

Ed Eliana Michelazzo sostiene anche che, quando lei ha fatto visita al ‘Billionaire’ di Flavio Briatore “c’era un mucchio di gente, tutta ammassata. Non si respirava e si sudava. Ad un certo punto mi sono messa in un angolo per lo spavento a guardare”. Zero distanziamento e per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine, manco a parlarne. La Michelazzo riferisce di nessun rispetto delle regole anti contagio e che “negli altri locali lo spazio c’era. In quello di Briatore no”. Inoltre mostra anche delle immagini girate da lei stessa nella notte di Ferragosto, sul suo profilo Instagram. Lei era lì a cena con degli amici, poi si è recata in discoteca con loro. “Al Billionaire c’era un caldo infernale e tantissima gente, mai visto niente del genere. La situazione ideale per far propagare il virus”.

