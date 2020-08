Alba Parietti, il richiamo a Flavio Briatore: “Ha commesso un errore”

Ancora un attacco a Flavio Briatore. Questa volta è la stessa Alba Parietti, sua amica da tanto tempo, che ha criticato il suo atteggiamento

Le condizioni di Flavio Briatore hanno fatto preoccupare un po’ tutti. E così anche la sua amica di sempre, Alba Parietti, è tornata a parlare dei numerosi contagi avvenuti nel locale del noto imprenditore, il Billionaire. E così ai microfoni del quotidiano “La Stampa” sono arrivate nuove critiche nei suoi confronti visto che è attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano prima per altri motivi per poi risultare positivo al Cronavirus. Attualmente le sue condizioni sono stabili.

Alba Parietti, ancora critiche a Briatore

I due sono amici da tanto tempo, ma la stessa Parietti lo ha rimproverato: “Stavolta ha commesso un errore. Bisognava agire con prudenza”. Così l’atteggiamento di Briatore non è piaciuto nemmeno agli amici visto che ora si trova ricoverato al San Raffaele di Milano. Durante questo periodo con il Coronavirus in atto, si doveva fare più attenzione per evitare i contagi soprattutto in estate con un via vai incredibile di persone in Sardegna e non solo.