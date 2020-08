Barbara De Rossi, chi è l’attrice: carriera, curiosità e vita privata

Carriera, curiosità e vita privata dell’attrice Barbara De Rossi: gli inizi, l’incontro con Alberto Lattuada, La Piovra, i successi.

Nata a Rimini, dove ha abitato fino all’età di 18 anni, Barbara De Rossi a soli 16 anni vince un concorso di bellezza e viene notata dal presidente di giuria, il regista Alberto Lattuada, che di fatto la lancia nel mondo del cinema.

La fa debuttare al cinema come figlia di Marcello Mastroianni in Così come sei, quindi veste i panni della figlia di Virna Lisi in La cicala. Siamo alla fine degli anni Settanta e poco dopo l’attrice è protagonisti di molti fotoromanzi.

La lunga carriera di Barbara De Rossi

Infatti, non tutti lo sanno, ma sono oltre cento, 108 per l’esattezza, i fotoromanzi in cui l’attrice appare in quegli anni, prima di arriva allo sceneggiato televisivo di Franco Rossi Storia d’amore e d’amicizia, del 1982, nel cui cast ci sono tra gli altri Claudio Amendola, Ferruccio Amendola, Massimo Bonetti ed Elena Fabrizi. Nel film di Giacomo Battiato I Paladini: Storia d’armi e d’amori, recita affianco a un giovanissimo Ronn Moss, allora sconosciuto al pubblico italiano. Nella fiction, il ruolo che la consacra è quello della giovane marchesa eroinomane Titti Pecci Scialoia nella prima miniserie della saga televisiva La piovra diretta da Damiano Damiani.

Sicuramente una delle attrici più apprezzate degli anni Ottanta e Novanta in Italia, nel 2010 partecipa a Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, arrivando con il partner Simone Di Pasquale terza classificata. Nel 2012 prende parte, in veste di opinionista, ad alcune puntate del reality show di Rai 2 L’isola dei famosi. Continua nella strada della fiction, ma è anche concorrente alla seconda edizione del talent show di Rai 1 Tale e quale show condotto da Carlo Conti. Nella vita privata è stata sposata la prima volta con Andrea Busiri Vici, a fine anni Ottanta, poi a metà anni Novanta si sposa con il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic e ha una figlia di nome Martina. I due si lasciano dopo 15 anni. Dal 2015 è fidanzata con Simone Fratini.