Offerta lampo Ryanair sui voli low cost per viaggiare a settembre e ottobre. Tutto quello che bisogna sapere.

Se state programmando le vostre vacanze last minute a settembre e ottobre in Italia, in Europa o nelle vicine località del Mediterraneo, oltre a fare attenzione ai Paesi dove si può viaggiare e alle eventuali restrizioni o obblighi di tampone e quarantena al rientro, dovete prendere subito le ultime offerte Ryanair con voli low cost a prezzi stracciati. Un’occasione imperdibile, ma dovete affrettarvi!

Offerta lampo Ryanair sui voli low cost per settembre e ottobre

La compagnia aerea low cost Ryanair ha lanciato una nuova offerta lampo imperdibile per voli low cost in partenza a settembre e ottobre 2020. Si tratta dell’offerta Bonanza per la fine dell’estate è scade entro oggi, martedì 25 giugno. Per approfittare dei forti sconti sui voli Ryanair dovete prenotare entro la mezzanotte.

I voli in offerta sono davvero a prezzi super scontati con tariffe che partono da 4,99 euro e per la maggior parte sono a 9,99 euro, sempre a tratta, di sola andata, ma sono disponibili prezzi molti buoni anche per i voli di ritorno.

Con un’estate segnata dalla pandemia di Covid-19 sono in molti quest’anno ad aver rimandato le vacanze a fine stagione. Per la maggior parte degli italiani saranno vacanze entro i confini nazionali o nei vicini Paesi europei o del Mediterraneo. Vi ricordiamo, tuttavia, di prestare molta attenzione alle eventuali limitazioni di viaggio a causa dell’aumentare dei contagi all’estero, che potrebbero obbligarvi al tampone o alla quarantena al rientro da alcuni Paesi europei. Per restare sempre aggiornati consultate i siti web del Ministero della Salute e di quello degli Esteri, in particolare il portale Viaggiare Sicuri.

Offerta Ryanair in dettaglio

Riguardo all’offerta lampo di Ryanair sui suoi voli low cost, ricordiamo che dovete effettuare prenotazione e acquisto entro oggi, prima che scatti la mezzanotte del 26 agosto. All’offerta si applicano termini e condizioni e tutte le tariffe sono soggette a disponibilità. L’offerta di Ryanair è valida per viaggiare dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

Ricordiamo anche che le tariffe sono a persona e si riferiscono ai viaggi di sola andata. Inoltre, al costo dei biglietti in offerta va aggiunto quello per il bagaglio a mano, che è a pagamento da novembre 2018.

Come sempre, la maggior parte dei voli in offerta partono dall’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, principale hub di Ryanair in Italia. Da qui parte un volo da 4,99 euro il 29 settembre per Bordeaux, in Francia. Quindi un volo da 7,99 euro per Danzica. Poi sono previsti moltissimi voli da 9,99 euro diretti ad Atene, Barcellona El Prat, Bristol, Bruxelles (Charleroi), Bucharest (Otopeni), Budapest, Corfù, Cracovia, Edimburgo, Eindhoven, Francoforte, Heraklion Creta, Kharkiv International, Kiev, Lisbona, Londra (Stansted), Lussemburgo, Madrid, Malaga, Napoli, Odessa International, Palma de Maiorca, Parigi (Beauvais), Salonicco, Tel Aviv, Timisoara, Valencia, Varsavia (Modlin), Vilnius e Zacinto.

