Il meteo della settimana del 24 agosto: piogge e temporali spazzano via il caldo. le previsioni.

Dopo un weekend di grande caldo africano, le piogge che domenica sono arrivate al Nord si estenderanno al resto della Penisola, portando via l’ondata di caldo. Di seguito le previsioni meteo in dettaglio.

Meteo settimana 24 agosto: piogge e temporali in Italia

La grande ondata di caldo africano, probabilmente l’ultima di questa estate, essendo già fine agosto, sta per lasciare definitivamente l’Italia, spazzata via dalla perturbazione atlantica che ha portato piogge e temporali prima al Nord e ora al Centro e in parte del Sud.

I primi temporali hanno raggiunto le Alpi già nella serata di sabato 22 agosto ma è stato domenica 23 agosto che il Nord è stato investito a piogge diffuse, soprattutto il Nord-Est, con temporali e violenti nubifragi accompagnati da grandine che hanno allagato alcune città del Veneto, come Verona.

Al Centro-Sud la giornata di domenica è stata prevalentemente all’insegna del bel tempo, con tempo estivo e soleggiato, seppure con qualche annuvolamento di passaggio. Ora, il cambiamento delle condizioni meteo sta raggiungendo anche questa parte d’Italia. Prima con nubi e abbassamento delle temperature e poi con le piogge.

Il calo termico è stato più brusco al Nord Italia, dove l’abbassamento repentino delle temperature ha causato violenti nubifragi a grandinate. Sarà più graduale sul resto d’Italia.

La perturbazione nord atlantica, alimentata dalle correnti più fresche provenienti dal nord Europa, annuncia 3bmeteo.com, metterà fine all’ondata di caldo africano anche sulle regioni centro meridionali. Sono previsti temporali al Centro Italia, in particolare sulla dorsale appenninica. Mentre al Sud si prevedono fenomeni meno intensi e a carattere locale.

Le previsioni in dettaglio

Nella giornata di lunedì 24 agosto assisteremo a un’attenuazione dei fenomeni al Nord Italia, con tempo per lo più caratterizzato da nuvolosità irregolare e qualche piovasco locale. Nel pomeriggio, tuttavia, il tempo sarà più instabile sulle Alpi e Prealpi centro orientali, sul basso Piemonte e sulla dorsale appenninica emiliana, dove sono previste piogge in estensione verso le pianure. Nelle regioni del Centro Italia il tempo sarà soprattutto nuvoloso anche se in modo irregolare, con fenomeni sparsi sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico. Nel pomeriggio, i fenomeni al Centro si intensificheranno, con temporali diffusi sulla dorsale e sull’entroterra costiero. Sono previste piogge e temporali forti, con rischio di grandine, tra la tra Toscana centro-orientale, l’Umbria, la provincia di Rieti e l’Abruzzo. Il Sud Italia, invece, sarà interessato soprattutto da annuvolamenti, attesi tra Campania, basso Tirreno e versante adriatico, con possibilità di qualche piovasco locale sui rilievi interni. In generale le temperature saranno in diminuzione. I venti soffieranno tesi settentrionali. I mari saranno mossi.

Martedì 25 agosto, tempo in ulteriore miglioramento al Nord, con qualche annuvolamento senza fenomeni al mattino, seguito da ampie schiarite e cieli sereni dal pomeriggio. Qualche annuvolamento locale è atteso alla sera. Al Centro, il tempo sarà caratterizzato ancora da nuvolosità irregolare sulle regioni adriatiche, con qualche pioggia residua al mattino. Il tempo sarà più soleggiato nel pomeriggio. La giornata sarà prevalentemente soleggiata in Sardegna. Al Sud sarà parzialmente nuvoloso, su basso Tirreno, versante adriatico e dorsale appenninica, con qualche isolato piovasco. In particolare, si prevede qualche pioggia locale sul Salento al mattino e dal pomeriggio sulla dorsale tra Abruzzo e basso Lazio. I cieli saranno, invece, più soleggiati sulle coste della Campania. Le temperature rimarranno stabili al Nord, mentre scenderanno al Centro e al Sud. I venti soffieranno da deboli a moderati, da Nord-Ovest. I mari saranno mossi nei bacini meridionali, mentre saranno poco mossi gli altri.

