Alberto Matano, annuncio “hot” su Instagram: ecco di chi si è innamorato

Alberto Matano sembra aver finalmente trovato l’amore in quel di Modica, dove sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanze estive.

Il noto giornalista e conduttore televisivo Alberto Matano si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, diviso tra la sua Calabria e la Sicilia, prima di tornare a lavorare alla trasmissione pomeridiana di Rai 1, “La Vita in Diretta“, che tornerà in diretta a settembre. Il personaggio è sempre su social e ultimamente molto si è detto e scritto sulla sua misteriosa vita sentimentale. Ebbene, in quel di Modica (Ragusa) il Nostro sembra aver finalmente trovato l’amore.

L’amore a 4 zampe di Alberto Matano

Bravo, talentuoso, simpatico e anche bello: non si può dire che Alberto Matano sia un uomo privo di virtù. La sua popolarità, grazie al passaggio alla conduzione de “La Vita in Diretta”, è in crescente ascesa, e il giornalista pubblica ormai ogni giorno sul suo profilo Instagram che mostrano il suo fisico scolpito e il volto (quasi) sempre sorridente.

Poche ore fa è arrivata, sempre via Instagram, un’altra rivelazione sulla vita privata di Alberto Matano. “Non ho un cane, non l’ho mai avuto, ma per fortuna nella vita c’è sempre tempo per innamorarsi… Lui è il re della casa ❤️ #coppolo #love #dog #family #casa”. Così scrive il nostro da Modica, a corredo di una foto che lo ritrae in piscina, coi muscoli in bella vista, in tenere effusioni con il quadrupede. Resta inteso che per le tante pretendenti c’è ancora speranza…

