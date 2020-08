Rimini | incidente stradale nella notte | muore giovane di 22 anni

Gravissimo incidente stradale in moto a Rimini. È successo tutto questa notte, poco dopo le 02:00. Per un ragazzo non c’è niente da fare.

Un ragazzo è morto in un incidente stradale avvenuto a Rimini nelle primissime ore di giovedì 20 agosto 2020. La vittima aveva solamente 22 anni e stava percorrendo via Circonvallazione occidentale conducendo una moto Honda molto potente.

Di colpo però ha perso il controllo del mezzo a due ruote e lui è franato sull’asfalto. Ma non solo. Infatti il giovane è finito con l’urtare con estrema violenza contro un’auto in sosta ed infine contro un muretto posto ai lati della strada. Le lesioni riscontrate in questo incidente stradale, di entità estremamente grave, hanno causato la morte sul colpo del 22enne. Neppure il personale medico del 118, giunto poco dopo a seguito di una segnalazione arrivata da un automobilista di passaggio, ha potuto fare qualcosa per salvargli la vita.

Incidente stradale, la vittima morta dopo una tremenda carambola

Il dramma ha avuto luogo intorno alle ore 02:20 e dopo pochi minuti sono arrivate una ambulanza ed un’automedica. Presente poi anche la Polizia Municipale che ha svolto i rilievi del caso e ha provveduto a ricercare la dinamica dell’incidente. Ancora sconosciuti i motivi che hanno causato questo incidente. Bisognerà individuare il motivo che ha portato il ragazzo a perdere il controllo della sua moto.

