Incidente Taranto | muoiono giovani coniugi | lasciano bimbo di un anno

Terribile incidente Taranto, marito e moglie in giovane età perdono tragicamente la vita. Avevano appena battezzato il loro figlioletto.

Un uomo ed una donna sono morti in un gravissimo incidente stradale presso Taranto. Si tratta di marito e moglie, che viaggiavano a bordo di una moto quando si sono scontrati contro un’auto. Le vittime avevano rispettivamente 34 e 38 anni ed erano marito e moglie.

A seguito dell’impatto fortissimo tra i due mezzi, lei è deceduta sul colpo. L’uomo invece è spirato a seguito del suo ingresso in codice rosso all’interno dell’ospedale di Taranto. Luogo dell’incidente stradale è un tratto della Strada Statale 172 che collega la località tarantina di Martina Franca a quella di Locorotondo, che sorge invece all’interno del territorio della provincia di Bari. Proprio il 34enne aveva subito un tremendo lutto a fine luglio, con la morte di un fratello.

Incidente Taranto, muoiono marito e moglie: lasciano un figlio di un anno

La coppia vittima dell’incidente stradale in questione lascia orfano un bambino di appena un anno. A bordo dell’auto c’era soltanto un uomo, il quale non ha rimediato lesioni. Anche per lui si è reso comunque necessario un ricovero in quanto in forte stato di choc. Lo schianto ha avuto luogo in un rettilineo pianeggiante. Le forze dell’ordine accorse – Polizia Locale, Carabinieri e Vigili del Fuoco – hanno svolto i rilievi del caso e sono impegnate nel ricostruire la dinamica di questo tragico avvenimento. A seguito dello schianto il traffico ha visto una serie di deviazioni su delle strade interne.

