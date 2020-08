Bologna, tragico incidente in tangenziale: Luca Fini muore a 56 anni

Luca Fini, pompiere in servizio al comando di Bologna, era stato portato all’ospedale Maggiore dopo il gravissimo incidente, ma non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Era alla guida della prima auto – una Panda – tamponata con grande violenza dal Tir nell’incidente a catena avvenuto questa mattina in tangenziale a Bologna e che ha coinvolto altre due vetture. E’ stato fatto di tutto per salvarlo, ma purtroppo Luca Fini, 56 anni, pompiere al Comando Vigili del Fuoco di Bologna con il grado di Capo reparto, non ce l’ha fatta.

Entrato nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco il 2 agosto del 1991, Luca Fini aveva svolto la sua carriera operativa principalmente nella sede centrale del Comando provinciale, e da una settimana era stato promosso al grado di Capo Reparto. Lascia una compagna e una figlia di 11 anni.

Al momento dell’incidente Luca Fini era fuori servizio. Stando a una prima ricostruzione, le auto che stavano procedendo in autostrada avrebbero improvvisamente rallentato, forse a causa di alcuni cartoni presenti sulla carreggiata. Un mezzo pesante – targa italiane e autista di origine albanese – non ha frenato in tempo, tamponando violentemente la Fiat Panda, che a sua volta ha colpito l’auto che la precedeva, una Mini, e così anche quest’ultima con una terza vettura, un’Audi.

La Panda di Luca Fini si è accartocciata tra i due mezzi e sono stati proprio i suoi colleghi pompieri estrarlo dall’abitacolo distrutto. L’uomo era ancora vivo ed è stato immediatamente portato in codice rosso al Maggiore, ma fin da subito si è capito che la situazione era disperata. Poche ore dopo, purtroppo, il 56enne è morto. Le persone alla guida delle altre due auto coinvolte sono rimaste ferite ma fortunatamente in modo meno grave, mentre il guidatore del Tir è rimasto illeso. Pesanti le conseguenze sul traffico, rimasto completamente bloccato per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza, e solo in tarda mattinata tornato alla normalità. Toccherà ora alla Polizia stradale ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

