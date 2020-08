Arisa | scatto a luci ‘arancioni’ | la cantante mostra il seno | FOTO

È uno spettacolo il post di Arisa nel quale lei si spoglia di ogni remora e non solo. Lei è sorprendentemente bella, fans in visibilio.

“Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea”. Scrive questo Arisa sul suo profilo personale Instagram, a corredo di una fotografia particolare realizzata in spiaggia sulla sedia sdraio. La cantante nativa di Genova ma originaria della Basilicata trasmette vibrazioni positive con un primo piano del suo ventre. C’è qualche rotolino, che però non fa altro che accrescerne la bellezza giunonica e le curve abbondanti, ben accentuate dai seni raccolti nel costume.

Bella, bella come mai prima. L’artista che tutta Italia ha conosciuto con il brano ‘Sincerità’ per poi apprezzare con diverse altre hit di successo lancia così un messaggio di ottimismo verso tutti coloro che non possono sfoggiare, per un motivo o per un altro, un fisico perfetto. Si è sempre belli, in qualche modo. Sia fuori che dentro, soprattutto. E gli ammiratori la stanno riempiendo di complimenti per questo scatto che di sincerità ne trasmette davvero tanta.

Arisa, bella a modo suo: fans in visibilio

La cantante è attualmente in vacanza anche se divide questo suo periodo di relax con delle esibizioni in diverse località d’Italia. In questi giorni lei è di stanza in Abruzzo, dove ha visitato la località di Tagliacozzo. Poi proseguirà in altre regioni anche nel mese di settembre, dove è attesa in particolar modo a Vicenza.

