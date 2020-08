Anna Tatangelo, paura per la mamma: caduta domestica – VIDEO

Caduta domestica per Palmira, la mamma della cantante Anna Tatangelo: paura ma non è in gravi condizioni.

Grande preoccupazione in queste ore per un incidente domestico che ha interessato la signora Palmira, mamma della cantante di Sora, in provincia di Frosinone, Anna Tatangelo. La madre dell’ex di Gigi D’Alessio a quanto pare si è presa un bello spavento.

Presa di mira dagli hater dopo la rottura con Gigi D’Alessio, la cantante di Sora ha avuto oggi una preoccupazione in più, legata proprio all’incidente domestico del quale la mamma è stata vittima. Madre e figlia, a quanto pare, sono anche molto legate.

La donna ora si trova ricoverata presso una struttura specializzata di Roma che sarebbe specializzata in interventi maxillo facciali. A quanto si apprende, la mamma di Anna Tatangelo avrebbe subito nella caduta la frattura scomposta della mandibola. Dovrebbe recuperare pienamente tra 4-6 settimane. Mamma e figlia hanno un legame davvero molto importante e la donna ha sempre accettato e supportato le scelte della cantante.