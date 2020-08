Bollettino traffico Ferragosto 2020: la situazione sulle autostrade italiane

Le previsioni del traffico per il weekend di Ferragosto 2020. Il bollino rosso è previsto per oggi e per domenica 16 agosto.

Il weekend di Ferragosto è ormai alle porte e sono moltissimi gli italiani che si metteranno in viaggio. Si parla di più di un italiano su due, come riporta TGCom24 che ha deciso di partire proprio in questo fine settimana del 15 agosto per il mare o la montagna. L’importante è rilassarsi.

Peccato però che la situazione traffico metterà a dura prova la pazienza di molti vacanzieri. Vediamo il bollettino per Ferragosto 2020 e come sarà il traffico sulle autostrade italiane.

Traffico sulle autostrade a Ferragosto

Chi parte nel weekend di Ferragosto non può certo pensare di non incontrare nessuno sulle autostrade nostrane, anzi. È normale che in questi giorni ci siano moltissime persone che si muovono per raggiungere le località di vacanza.

A maggior ragione, oltre al fatto che ci sarà traffico, è importante anche cercare di prestare particolare attenzione mentre si viaggia.

Bollino rosso per il traffico il 14 agosto

Le previsioni riguardanti il traffico per il fine settimana di Ferragosto vedono quindi bollino rosso per il 14 agosto. Proprio venerdì sarà la giornata con il maggior numero di persone che si muoveranno per raggiungere le mete delle loro vacanza. Un grande classico e al traffico non sfuggiranno nemmeno le persone che opteranno per le partenze intelligenti.

La situazione si calma un po’ nel giorno preciso di Ferragosto: il traffico sarà da bollino giallo. Per domenica 16 agosto torna il bollino rosso per traffico intenso sulle autostrade italiane per via del rientro dopo Ferragosto.

Oggi si registra una situazione particolarmente gravosa, come sempre ormai, nel nodo autostradale di Genova per il traffico dovuto ai cantieri lungo la A7 e la A10, soprattutto direzione Milano.

Le indicazioni per chi parte in auto a Ferragosto

In linea generale comunque mettersi in viaggio nei giorni di Ferragosto è sconsigliato. Il traffico è sempre molto elevato e il rischio di incidenti o code è dietro l’angolo. Cercate quindi sempre di viaggiare o prima dei grandi ponti o subito dopo se ve lo potete permettere con le ferie. In alternativa mettetevi l’anima in pace in caso di traffico.

Portate dei giochi o dei video da far vedere ai bambini se rimanete a lungo tempo fermi. Ricordate acqua in abbondanza e anche qualche snack per ingannare la fame se doveste rimanere fermi lontani da un autogrill.