Previsioni Meteo Ferragosto 2020: che tempo farà il 15 agosto in Italia?

Meteo Ferragosto 2020, le previsioni in Italia per il weekend del 15 agosto.

Le previsioni per Ferragosto 2020 sono un po’ ballerine anche se le condizioni meteo per il 15 agosto sembrano essere caratterizzate principalmente da un’alta pressione. Quindi tempo stabile e soleggiato quasi ovunque. Via libera quindi a pranzi con menu luculliani e scampagnate in spiaggia o nei boschi. Le temperature per Ferragosto sono in risalita quindi farà molto caldo, ma ci saranno anche delle eccezioni con qualche temporale di calore sparso. Vediamo allora nel dettaglio che tempo farà il 15 agosto in Italia.

Che tempo farà il 15 agosto e per tutto il weekend?

Secondo gli esperti di 3bMeteo in linea generale le previsioni per Ferragosto sembrano vertere tutte sul bel tempo.

Già da questi giorni vediamo che in Italia il sole la fa da padrone, ma per via di una saccatura depressionaria, non mancano temporali improvvisi soprattutto sull’area alpina.

Nella giornata di giovedì 13 agosto infatti qualche annuvolamento potrebbe coprire il cielo delle regioni del nord Italia, dando però anche un po’ di sollievo dalla calura eccessiva di questi giorni.

Venerdì le previsioni meteo parlano di un graduale aumento della possibilità di precipitazioni sempre al nord e sulle montagne, mentre nel resto d’Italia farà caldo e il sole splenderà con vigore.

Previsioni Ferragosto 2020

Per quanto riguarda il weekend del 15 agosto e la giornata di Ferragosto vera e propria però state tranquilli. Le nubi dei giorni precedenti spariranno e l’alta pressione del Mediterraneo andrà rinforzandosi sempre di più.

Previsioni per Ferragosto 2020 all’insegna della stabilità insomma. Bel tempo ovunque e temperature anche in risalita soprattutto al nord con le massime che potrebbero aggirarsi sui 40° in Sicilia e sulle zone interne della Sardegna.

Meteo domenica di Ferragosto

Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, chiudere il meteo di Ferragosto con un po’ di umidità in crescita al nord. Previsto anche l’arrivo di qualche corrente che potrebbe portare a instabilità e condizioni meteo variabili. Tutto questo oprattutto nel pomeriggio con rovesci e temporali sull’arco alpino, ma anche sulle zone pianeggianti del nord-ovest.

Il resto d’Italia invece continua a godersi il sole, come se nulla fosse grazie alla protezione del ciclone subtropicale che porta con sé temperature anche superiori ai 38°.

Le previsioni per Ferragosto 2020 sembrano quindi essere complessivamente positive in tutta Italia, anche se bisognerà prestare particolare attenzione alle nuove norme e alle ordinanze anti-Covid19 che, in Sicilia ad esempio, hanno portato alla chiusura di alcune spiagge.