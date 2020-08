Ferragosto 2020, spiagge chiuse in Sicilia: le ordinanze e cosa sapere

Quali sono le spiagge chiuse in Sicilia per Ferragosto dall’ordinanza Musumeci.

Si prospetta un Ferragosto 2020 strano in Sicilia dove, diverse ordinanze comunali, hanno optato per far chiudere gli stabilimenti balneari.

Spiagge chiuse in Sicilia a Ferragosto, sembra una barzelletta, ma non la è. Come riportano diversi giornali locali, a fronte del recente e vertiginoso aumento dei casi di Coronavirus, registrati negli ultimi giorni, i Sindaci della Regione hanno deciso di chiudere le spiagge o interdirle nelle ore più calde.

Sicilia, spiagge vietate e no agli eventi per il 15 agosto

Negli ultimi giorni la situazione Coronavirus, in Sicilia, è peggiorata.

A Marzamemi sono stati chiusi 5 locali e anche a Catania un ristorante nell’hinterland è stato interdetto. Come se non bastasse, fino al 16 agosto, pub, bar e ristoranti dovranno chiudere entro e non oltre le due. Musica down a mezzanotte e chiaramente vige e persiste il rispetto delle normative anti-Covid che sono in vigore in tutta Italia.

La movida estiva sta facendo qualche danno insomma e del resto, anche l’età delle persone contagiate sta scendendo notevolmente, proprio perché sono i più giovani ad uscire di più e soprattutto a dimenticarsi, purtroppo con eccessiva rapidità di quanto accaduto in primavera.

L’ordinanza Musumeci per Ferragosto in Sicilia

Così a Ferragosto 2020 in Sicilia le spiagge saranno chiuse o interdette i diverse località. Si parla di ordinanza Musumeci che prevede appunto delle misure speciali proprio per la giornata del 15 agosto e la notte del 14. Bar e ristoranti che pensano di avere un grande afflusso di pubblico dovranno comunicarlo entro le 48 ore antecedenti a Ferragosto alle autorità e, alcune spiagge rimarranno chiuse.

Le spiagge chiuse in Sicilia a Ferragosto

A oggi la situazione sembra essere:

Fondachello e Sant’Anna, Catania: interdette dalle 21 del 14 agosto alle 6 del 15.

Giardini di Naxos, Messina: divieto di manifestazioni pubbliche ed eventi aggregativi

Palermo, provincia: divieto di eventi in spiaggia dopo le 19

San Vito Lo Capo: vietato l’ingresso in spiaggia dopo le 22

Ragusa, Scicli e Modica: chiusura dei litorali per la notte di Ferragosto.

Siracusa, Noto: vietati assembramenti ed eventi aggregativi a Ferragosto.

La speranza legata a queste ordinanze che prevedono al chiusura delle spiagge in Sicilia a Ferragosto è quella di contenere il contagio da Coronavirus. Certo, si tratta di una decisione dolorosa, non solo per turisti e cittadini, ma anche per i Sindaci che però stanno muovendo questi passi nell’ottica di preservare la regione intera e anche le attività commerciali dallo spauracchio di un nuovo lockdown.