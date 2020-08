La bella Cecilia Rodriguez non sembra proprio che stia vivendo un bel momento, per via di quello che si racconta su Ignazio Moser.

Si sta parlando con grande insistenza di una crisi che sarebbe in corso tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. La cosa non sembra trovare (ancora) conferme ufficiali, ma i rumors si stanno facendo molto insistenti. Lei sembra trincerata dietro ad un rigoroso silenzio, interrotto solo dai suoi frequenti post su Instagram che riguardano ben altre tematiche. Come ad esempio il prosieguo delle sue vacanze estive, che l’hanno vista un pò in giro da nord a sud. Negli ultimi tempi però c’è chi dice che lei ed Ignazio se ne sono stati separati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 14 Ago 2020 alle ore 4:59 PDT

Ad ogni modo lei riesce sempre ad ammaliare la propria, numerosissima fanbase. Gli ammiratori stanno perdendo la testa in particolare per uno degli ultimi scatti pubblicati dalla 30enne argentina. Nel pomeriggio di venerdì 14 agosto 2020 la Chechu ha mostrato un particolare dettaglio di quello che è il suo incantevole fisico. Si tratta del ventre, perfettamente abbronzato e caratterizzato da una pelle liscia e da forme sinuose.

Un dettaglio che ha acceso comprensibilmente il desiderio dei fans della sudamericana. Ed in tanti fra loro stanno cercando di darle conforto da quello che si dice sul suo conto per quanto riguarda l’ambito amoroso. “Come immaginavo, tu tanto innamorata e lui no”. Un punto di vista che sembra appartenere a più di un fan della più giovane delle sorelle Rodriguez.

