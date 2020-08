Cecilia e Ignazio, tempesta in arrivo? | Ultimi gossip

Sono moltissime le indiscrezioni che circolano riguardo una delle coppie più chiacchierate di Italia. Che cosa sta succedendo tra Cecilia e Ignazio?

Numerosissimi sono i gossip e i pettegolezzi che vertono intorno alla coppia formata dalla bellissima Cecilia e Ignazio. Le indiscrezioni sussurrano che tra di loro tiri aria di crisi, ma cosa ci sarà di vero? Certo è che tutti i fan dei due sono al momento con le dita incrociate, in attesa della notizia di un magico lieto fine.

Cecilia e Ignazio sono una delle coppie più seguite di Italia. Il loro amore è stato burrascoso sin dall’inizio, in quanto nessuno avrebbe mai scommesso sul loro rapporto. La sorella di Belen Rodriguez lasciò però il suo storico fidanzato Francesco Monte per dedicarsi ad Ignazio, dimostrando a tutti la natura del suo vero amore. Dopo mesi di distanza dall’edizione del Grande Fratello all’interno della quale si sono innamorati i due, il loro amore è cresciuto sempre più. La coppia, tanto affiatata e seguita, non dava da tempo segni di crisi, ma le cose sembrerebbero essere cambiate.

È un annuncio di presunta maternità quello che i fan della coppia avrebbero voluto ricevere. Si parla invece soltanto di crisi per la Rodriguez e Ignazio. A dare informazioni in merito al loro allontanamento è stato Amedeo Venza, tramite il proprio profilo Instagram. L’uomo ha infatti recentemente pubblicato una storia carica di brevi ma concisi dettagli inerenti all’indiscrezione. “I due avrebbero deciso di comune accordo di staccarsi per questo periodo proprio per salvaguardare il loro rapporto e capire entrambi gli errori per ritornare più forti di prima”, ha scritto Venza sul social.

Crisi in arrivo per Cecilia e Ignazio: tutti i dettagli

Nessuna smentita da parte di Cecilia e Ignazio è arrivata in merito alle recenti indiscrezioni che urlerebbero alla crisi. A quanto pare non si tratta di un bel periodo per la coppia, la quale, secondo le dichiarazioni su Instagram di Amedeo Venza, ha deciso di trascorrere un po’ di tempo l’uno lontano dall’altra. Tale azione avrebbe il fine di permettere ad entrambi di riflettere sugli ‘errori‘ che sono stati commessi, e che hanno immediatamente scatenato i follower. Di quali errori si tratta? Purtroppo la verità non è ancora venuta a galla e i due sembrerebbero intenzionati, per il momento, a mantenere la propria privacy, dando poco peso alle indiscrezioni continue.