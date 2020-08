La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è in crisi da settimane: i due sono stati avvistati mentre litigavano in discoteca.

L’estate delle sorelle Rodriguez è segnata dalle delusioni amorose. Belen si è lasciata nuovamente con Stefano De Martino e questa volta la rottura sembra essere definitiva. La bella modella argentina si è frequentata per un periodo con Gianmaria Antinolfi, ma poi ha preferito dedicare del tempo a sé stessa. Cecilia sta attraversando un periodo di crisi con il fidanzato Ignazio Moser, i due si sono presi una pausa verso la fine di luglio ed in questi giorni stavano cercando di riallacciare il rapporto.

Leggi anche ->Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Ecco la verità

Come i loro fan sanno, Cecilia e Ignazio si sono conosciuti al Grande Fratello Vip. All’epoca l’argentina era fidanzata con Francesco Monte, ma dopo aver conosciuto il ciclista ha perso la testa e si è lasciata trasportare dalle emozioni. I due in questi anni sono sembrati inseparabili e più forti sia delle voci che delle problematiche. Persino durante il periodo del lockdown sembrava che il loro rapporto fosse solidissimo, ma con l’inizio dell’estate qualcosa sembra essersi rotto.

Leggi anche ->Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, aria di crisi: cos’è successo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cecilia Rodriguez litiga con Ignazio in Costa Smeralda: rottura definitiva?

Secondo quanto raccontato dalla pagina Instagram di ‘Chi’, i due in questi giorni stavano cercando di ricucire il rapporto andando insieme in vacanza in Costa Smeralda. La coppia martedì sera si trovavano alla discoteca ‘Just Cavalli‘ e dopo qualche ora di divertimento cominciano a litigare. Per Cecilia, scrivono sulla pagina del settimanale, è la prova che qualcosa si è rotto ed il giorno dopo decide di partire e lasciare il fidanzato in Costa Smeralda.

Dopo quell’episodio non ci sono stati più contatti, né comunicazioni social: “I due silenziano anche i rispettivi social. La storia oggi sembra ai titoli di coda, solo pochi giorni dopo la riconciliazione: o ci sarà ancora spazio per ritrovarsi?”.