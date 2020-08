Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Ecco la verità

A quanto pare nei giorni scorsi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati sul punto di lasciarsi, ma poi sulla coppia è tornato il sereno, galeotta fu Verona…

La coppia Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser ha seriamente rischiato di scoppiare. Nei giorni scorsi i due sono stati più del solito al centro del gossip, complice alcune voci insistenti di una loro “rottura”. Poi, però, tutto è rientrato: l’argentina e il trentino sono riapparsi insieme a Verona dopo qualche giorno di vacanza ognuno per conto suo. A spiegare i retroscena della vicenda è il settimanale Chi, secondo cui “la rottura drastica tra i due c’è stata”, precisamente durante il primo weekend di agosto.

Perché Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rischiato grosso

A scatenare la maretta (ma c’è chi parla di vera e propria tempesta) sarebbero state la “gelosia di lei” e le “insicurezze di lui”, rivela Chi: di qui la crescente tensione nel rapporto, sfociata in lunghi litigi telefonici. Poi, però, tutto sembra essersi sistemato: Ignazio ha riconquistato la sua Cecilia a Verona e pace fu. Ora coppia è unita in Sardegna dove è sbarcata il 10 agosto. “Mi è mancata troppo, non avrei resistito tutta l’estate senza di lei, nemmeno un minuto in più” ha confessato Ignazio. Tutto bene quel che finisce bene. Almeno per ora.

EDS