Speciale de ‘Le Iene’ sulla compianta Nadia Toffa morta esattamente il 13 agosto del 2019. Il ricordo sentito ad un anno dalla scomparsa.

Era il 13 agosto 2019 quando l’Italia apprese la terribile notizia che riguardò Nadia Toffa morta. La amatissima giornalista della redazione de ‘Le Iene’ perse la sua battaglia contro il cancro al cervello che l’aveva colpita all’improvviso un anno e mezzo prima, con un malore sorto mentre stava lavorando.

Lei è rimasta celebre per la sua tenacia, per le inchieste portate avanti con grande determinazione e molto spesso difendendo i diritti della gente. E poi venne ancora più amata per il coraggio mostrato nel parlare della sua malattia. Di recente ha parlato la mamma Margherita Rebuffoni, che sulla sua Nadia Toffa morta ormai da 12 mesi esatti dice di provare grande nostalgia per lei. “Mi manca molto, ha avuto una forza da colosso, non tipica di tutti, specie nei suoi ultimi giorni di vita. Ed era lei che tranquillizzava tutti quanti noi che le volevamo bene. Riuscì a battere la malattia una prima volta ma quando il male ritornò, se ne accorse da sola, senza dovere fare la tac.

Nadia Toffa morta, il 13 agosto lo speciale de ‘Le Iene’ in sua memoria

In due anni Nadia si è sottoposta a cinque delicate operazioni, sconfiggendo pure la meningite”. Mamma Margherita svela anche perché non vuole dire a nessuno dove è sepolta la figlia. Abbiamo paura che possano portarcela via, come successo a Mike Bongiorno”. Nel frattempo la programmazione de ‘Le Iene’ prevede uno speciale per la sera del 13 agosto, dal titolo ‘Le Iene per Nadia’, con Max Ferrigno e Davide Parenti. Ci saranno interventi da parte di tutti quelli che con la Toffa hanno lavorato, con contenuti inediti, interviste e tanto materiale mai visto prima sulla sua immagine. E ci saranno anche dettagli svelati da lei stessa sulla malattia e su come l’ha affrontata.

